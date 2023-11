U toku izviđaj o državnom udaru, dokazi i sa SKY aplikacije

Podgorica, (MINA) – U Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) ranije je formiran krivični predmet, radi utvrđivanja osnova sumnje da li su službena i druga lica, postupanjem u predmetu “državni udar“, učinila krivično djelo, saopštio je državni tužilac Vukas Radonjić.

“U tom krivičnom predmetu, u kojem je u toku izviđaj, se kao dokaz, između ostalog, koristi i komunikacija sa SKY ECC aplikacije”, naveo je Radonjić u saopštenju.

On je kazao da se kao dokaz koriste i drugi elektronski dokazi, koji su dostavljeni SDT-u ili je ono do njih došlo kroz preduzimanje određenih dokaznih radnji.

