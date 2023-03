U subotu protest zbog nasilja među djecom

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji u subotu će, na podgoričkom Trgu nezavisnosti, organizovati protest kako bi od nadležnih zatražili da zaštite djecu od nasilja i poručili da neće da žive u strahu.

Iz udruženja Roditelji su kazali da okupljanjem, koje će početi u 11 sati i 55 minuta, žele da pošalju poruku da se nasilje mora zaustaviti.

Oni su naveli da izgleda da je nasilje postalo svakodnevica i što je još opasnije, prihvatljivo ponašanje za koje nema odgovornosti čak i kada se ponavlja.

“Povod za okupljanje su posljednji događaji nasilja u kojima su žrtve maloljetnici ali i počinioci, a koji su samo pokazatelj nedovoljnog stepena bezbjednosti i sveoprisutnog nasilja među djecom i mladima”, kaže se na portalu Roditelji.me.

Kako se dodaje, nakon obraćanja organizatora i gostiju, predstavnici udruženja Roditelji i građani prošetaće do zgrade Vlade gdje će ostaviti svoje zahtjeve, ali i pisma roditelja u kojima su, između ostalog, ukazivali na visok stepen nasilja u školama.

