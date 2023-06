U subotu konkurs za upis u prvu godinu studija

Podgorica, (MINA) – Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (UCG) biće raspisan u subotu, a prIjave će se podnositi 3. i 4. jula, najavljeno je na elektronskoj sjednici Upravnog odbora UCG-a.

Iz UCG su kazali da će konkurs, kojim je predviđeno 3.174 mjesta na državnom budžetu, biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta.

U tekstu konkursa, kako su pojasnili, biće opisani detalji elektronske prijave putem platforme upisi.edu.me, u skladu sa programom Ministarstva prosvjete.

“Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice”, navodi se u saopštenju.

Iz UCG su rekli da se prijava na konkurs podnosi 3. i 4. jula do 16 sati, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren.

“Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi”, dodali su iz UCG.

Prema njihovim riječima, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 5. jula, a raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Iz UCG su kazali da se prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, od 6. do 7. Jula.

Prijemni ispiti se organizuju za upis na studijske programe Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

“Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 12. julom, prema rasporedu organizacionih jedinica”, navodi se u saopštenju.

Iz UCG su rekli da su na sjednici Upravnog odbora donešene su i odluke o samofinansirajućem programu Ekonomskog fakulteta „Academic program in Business and Economics”, za koji je predloženo 60 mjesta.

Raspisivanje konkursa je, kako su kazali, uslov kako bi Ministarstvo prosvjete donijelo rješenja o licenciranju.

