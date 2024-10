U Španiji uhapšen Beograđanin kojeg potražuje Crna Gora

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije N.V. (34), koji se potražuje na međunarodnom nivou od više evropskih država, među kojima je i Crna Gora, uhapšen je danas u Španiji, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, NCB Interpol Podgorica je za N.V. raspisao međunarodnu potjernicu zbog obezbjeđenja prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio kriviča djela stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo u pokušaju putem podrstrekavanja.

„Slijedi nastavak komunikacije NCB Interpol-a Madrid i Podgorica putem INTERPOL-ovog kanala komunikacije I24/7, u dijelu razmjene ekstradicione dokumentacije i molbe za izručenje N.V. Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da je protiv N.V, člana organizovane kriminalne grupe, Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu zajedno sa optužnicom protiv R.Z., koji se takođe potražuju radi vođenja krivičnog postupka u Crnoj Gori.

