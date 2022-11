U Šavniku do 13 sati glasala 152 birača

Podgorica, (MINA) – Na dva biračka mjesta u Šavniku, na kojima se danas ponavlja glasanje, do 13 sati glasala su 152 birača.

Izbori se ponovljaju na biračkom mjestu u zgradi Opštine Šavnik, i u selu Kruševice, a pravo glasa ima 541 birač.

U zgradi Opštine do 13 sati glasalo je 136, a u selu Kruševice 16 birača.

Predsjednik Opštine izborne komisije Dušan Radanović kazao je agenciji MINA da izborni dan za sada protiče mirno i da nije bilo prijavljenih nepravilnosti.

Na tim biračkim mjestima je u prethodna tri izborna ciklusa, 23. i 30. oktobra i 6. novembra prekinuto glasanje, nakon što pojedini članovi biračkih odbora nijesu omogućili glasačima da ostvare svoje biračko pravo.

Biračka mjesta biće otvorena do 20 sati.

