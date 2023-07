U saobraćajnoj nesreći kod Kolašina poginule dvije osobe

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na putu Kolašin – Mojkovac, u mjestu Sjerogošte, poginuli su M.R. (34) i M.S. (36) iz Kolašina.

Kako je saopšteno iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, do nesreće je došlo u 21 sat i 36 minuta, kada su se sudarili kamion i putnički automobil.

Policijske ekipe, u koordinaciji sa tužilaštvom, obavile su uviđaj.

