U Rožajama uhapšene četiri osobe, oduzeto oko tri hiljade šteka cigareta

Podgorica, (MINA) – U akciji koja je jutros sprovedena u Rožajama oduzeto je skoro tri hiljade šteka cigareta i uhapšene su četiri osobe osumnjičene za krivično djelo krijumčarenje u produženom trajanju, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su uhapšeni E.M. (35), E.M. (33), M.M. (29) i E.K. (47), svi iz Rožaja, i da će oni uz krivične prijave biti privedeni državnom tužiocu na dalju nadležnost.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala sproveli su akciju „Izvor“ i druge operativno taktičke mjere i radnje vezane za suzbijanje i otkrivanje krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem akciznih roba i prekograničnog kriminala na području Rožaja, koja je rezultirala razbijanjem lanca krijumčara“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da su pretreseni stanovi na pet lokacija, kao i jedno teretno vozilo i da su pronađeni i oduzeti predmeti za koje se sumnja da su korišćeni za izvršenje krivičnih djela krijumčarenje i nedozvoljena trgovina.

„Pronađena su sredstva za komunikaciju – radio veze i mobilni uređaji, kao i bunker u jednom teretnom vozilu, za koje se sumnja da je korišćeno za prevoz krijumčarenih cigareta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u sklopu tog predmeta, kodnog naziva „Izvor“, podnijeto ukupno osam krivičnih prijava protiv 16 osoba, koje se sumnjiče za krijumčarenje i nedozvoljenu trgovinu.

„Oduzeto je 2.895 šteka cigareta u vrijednosti oko 70 hiljada EUR, kao i druga akcizna roba u vrijednosti od oko pet hiljada EUR“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, službenici Sektora za borbu protiv kriminala će, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nastaviti da sprovode aktivnosti usmjerene na suzbijanje, otkrivanje i sprečavanje krijumčarenja akciznih roba, kao i identifikaciju osoba koje učestvuju u lancu krijumčara.

