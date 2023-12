U pucnjavi u Podgorici povrijeđen strani državljanin

Podgorica, (MINA) – Strani državljanin povrijeđen je večeras u pucnjavi u podgoričkom City kvartu, potvrđeno je nezvanično agenciji MINA iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je on zadobio prostrelnu ranu u predjelu noge.

“Brzom i efikasnom reakcijom podgoričke policije osumnjičeni za upotrebu vatrenog oružja na štetu stranog državljanina je identifiovan u kratkom roku i obezbjeđen od pripadnika policije”, naveli su iz policije.

Oni su rekli da su dalje aktivnosti policije u odnosu na taj događaj u toku, kao i da će javnost o tome biti obaviještena.

