U pretresima na teritoriji cijele države zaplijenjena droga, oružje, municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policija pretresli su danas 42 lokacije širom Crne Gore i zaplijenili određenju količinu oružja, droge, minsko-eskplozivnih sredstava, municije, kao i predmete koji su namijenjeni sivom tržištu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, aktivnosti službenika četiri regionalna centra bezbjednosti (RCB) bile su usmjere prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnim licima i njima bliskim osobama.

Navodi se da je, na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, pretreno 13 lokacija u tri grada.

„Od P.P. su u Danilovgradu oduzete dvije lovačke puške, podvodna puška za ribolov, okvir od pištolja i dva komada municije“, kaže se u saopštenju.

Protiv njega će, kako se dodaje, biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz policije su kazali da su pretresima na ostalim lokacijama službenici tog Regionalnog centra pronašli i oduzeli okvir od pištolja i jedno vozilo radi odgovarajućih provjera.

U saopštenju se navodi da su na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ pretresi izvršeni u šest opština na devet lokacija.

„U Ulcinju je kod jedne osobe pronađeno oko 400 grama materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, kao i 120 paklica raznih cigareta“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je zbog droge uhapšen N.S, koji se sumnjiči za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„U odnosu na pronađene cigarete, po nalogu upoznatog tužioca krivična, prijava će biti podnijeta protiv S.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je na teritoriji nadležnosti RCB Zapad pretreseno deset lokacija u četiri opštine, prilikom čega je pronađena lovačka puška, startni pištolj i 11 komada municije.

Kako su naveli, na teritoriji nadležnosti RCB Sjever pretreseno je deset lokacija u šest opština.

„Kod O.A. u Petnjici pronađeno je 13 komada municije različite vrste i kalibra. U Beranama je od M.R. oduzeta poluautomatska puška, a od S.R. ručna bomba“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici u Beranama pretresom kuće koju koristi Z.L. pronašli i pištolj marke „CZ M57“ kalibra 7.62 mm i četiri komada municije.

„Sa događajima je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji će se nakon vještačenja izjasniti o pravnim kvalifikacijama ovih događaja“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da će njihovi službenici nastaviti intenzivne aktivnosti dominantno usmjerene prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, sa njima povezanim osoba, kao i onim koje pružaju logistiku toj kategoriji lica, kao i onima za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne potjernice.

„Sa primarnim fokusom stavljanja pod kontrolu njihovog djelovanja i pasiviziranja odnosno razbijanja kriminalne mreže na svim nivoima djelovanja njihovih ćelija i ogranaka“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS