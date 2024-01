U pregovorima o zaradama prosvjetara voditi računa o interesima djece

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji apelovalo je na premijera Milojka Spajića, predsjednika Sindikata prosvjete Radomira Božovića i ministarku prosvjete, nauke i inovacija Anđelu Jakšić Stojanović da u aktuelnim pregovorima o zaradama prosvjetnih radnika vode računa o interesima djece.

Iz Udruženja Roditelji saopštili su da su u dopisu prenijeli stavove roditelja koji su, kako su kazali iz te nevladine organizacije (NVO), veoma revoltirani najavama da će prosvjetari štrajkovati na način da neće biti realizovana nastava, odnosno direktan rad sa djecom.

“Sigurni smo da nema potrebe da vas podsjećamo koliko su djeca izgubila u obrazovnom procesu posljednjih godina, a posebno od pojave korone, i da je nedopustivo da se sada i neslaganja između Sindikata i Vlade dešavaju „preko njihovih leđa“, piše u dopisu.

U Udruženju Roditelji smatraju da se ne smije dozvoliti da se izgubi više ni jedan jedini dan školskog kalendara, kao ni nadoknade subotama.

“Osim što bi djeca, ni kriva ni dužna, nadoknađivala časove koje bi im neko ponovo „oduzeo“ mimo njihove volje, podsjećamo i da nadoknade časova uglavnom nijesu nadoknade u pravom smislu riječi, jer se obično pretvore u izlete, dane spota, kroseve, takmičenja i slično“, naveli su iz te NVO u dopisu.

Oni su rekli da se svako malo govori o preobimnom gradivu, koje nastavnici ne mogu da stignu da ispredaju.

„Ovakve situacije samo dodatno pogoršavaju aktuelnu situaciju, koja je, kada je riječ o obrazovanju u našoj zemlji, zaista poražavajuća”, piše u dopisu.

Iz Udruženja Roditelji su kazali da zbog toga ti pregovori imaju dodatnu težinu i da u Vladi i Sindikatu treba da imaju na umu da krajnosti i prepucavanja ne smiju biti opcija, jer se odlučuje o djeci.

Kako su naveli, i roditelji su svjedoci da svi segmenti obrazovnog procesa i sistema obrazovanja nijesu u zavidnoj situaciji i vape za unapređenjem.

Iz Udruženje Roditelji poručili su da je zbog toga važno pronaći model koji će djelovati sveobuhvatno i, osim dijela koji se odnosi na ekonomski status prosvjetnih radnika, podrazumijevati i unapređenja kvaliteta rada.

„Od izuzetnog je značaja da, u skladu sa tim, Vlada konačno obrazovanju dodijeli posebni status i posveti mu dužnu pažnju”, kazali su iz Udruženja Roditelji.

