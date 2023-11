U Podgorici održan skup podrške Palestini

Podgorica, (MINA) – Stradanje nevinih civila u Gazi predstavlja poraz cijele civilizacije, poručeno je sa skupa podrške i marša mira za Palestinu, na kojem su okupljeni pozvali crnogorsku Vladu da osudi ratni zločin i prekine saradnju sa Izraelom.

Skup, koji je održan u Podgorici, organizovali su studenti, Pokret solidarnosti sa Palestinom, SKOJ i Društvo crnogorsko-palestinskog prijateljstva.

Okupljeni su od zgrade Vlade prošetali užim centrom grada, nakon čega su se obratili na Trgu nezavisnosti.

“Pozivamo Vladu da odmah prekine saradnju u oblasti bezbjednosti i vojske sa Izraelom, da osudi izraelske ratne zločine koji su u toku i pozove na hitnu implementaciju rezolucije Ujedinjenih nacija”, kazao je Jovan Mandić iz Pokreta solidarnosti sa Palestinom, prenosi Portal RTCG.

On je pitao zašto Crna Gora ne može da uvede sankcije Izraelu, ako je uvela Rusiji.

Mandić je pozvao i na bojkot izraelskih proizvoda jer, kako je rekao, te kompanije finansiraju “genocid u Gazi”.

“Osuđujemo izjave naših državnih zvaničnika sa akcentom na izjavu ministra Ivanovića, jer narod Crne Gore ne smatra Izrael za prijateljsku državu. Tražimo povlačenje njihovih izjava”, naveo je Mandić.

Maja Raičević iz Centra za ženska prava poručila je da neće da ostane nijema na stradanja nedužnih.

“Danas sam ovdje jer smatram da je svaki ljudski život vrijedan, jer ne vjerujem da put do mira vodi preko leševa 11 hiljada civila u Gazi od čega 4,5 hiljada djece”, kazala je Raičević.

Ona je rekla da stradanje nedužnih u Gazi predstavlja poraz civilizacije.

Kako je navela Raičević, stradanje nedužnih neće i ne može dovesti do mira.

“Mir se može postići samo težnjom ka kolektivnoj sigurnosti i okončanjem dominacije jednih nad drugima”, kazala je Raičević i pozvala sve građane u Crnoj Gori da potpišu peticiju Amnesti internešnala za prekid vatre u Gazi i prestanak ubijanja civila.

