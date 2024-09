U Podgorici formiran 81 predmet zbog porodičnog nasilja

Podgorica, (MINA) – U podgoričkom Osnovnom sudu, od početka godine, formiran je 81 predmet za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz tog suda.

Kako se navodi, 35 predmeta je riješeno pred prvostepenim sudom, dok je 46 u radu.

„U 23 predmeta okrivljeni su osuđeni kaznom zatvora u ukupnom trajanju od 20 godina i šest mjeseci, izrečene su četiri uslovne osude i jedna kazna rada u javnom interesu“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u deset predmeta izrečena mjera bezbjednosti obaveznog liječenja alkoholičara, u četiri mjera obaveznog liječenja narkomana, u dva udaljenje iz stana, dok je u osam predmeta izrečena zabrana približavanja.

U jednom predmetu okrivljeni je osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora, u jednom dvije godine zatvora, u jednom predmetu jednu godinu i šest mjeseci, u jednom jednu godinu i dva mjeseca, dok je u pet predmeta izrečena kazna zatvora od po jedne godine.

„U tri predmeta izrečena je kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci, u deset predmeta kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, dok je u pet predmeta izrečena kazna zatvora ispod šest mjeseci i to jedna od pet, jedna od četiri, a tri od tri mjeseca zatvora“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, izrečene su četiri uslovne osude i jedna kazna rada u javnom interesu.

„U dva predmeta je donijeta oslobađajuća presuda“, kazali su iz Osnovnog suda.

Oni su ocijenili da je evidentna značajno oštrija kaznena politika nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore od decembra prošle godine, kada su, kako su podsjetili, propisane strože kazne zatvora od ranije propisanih za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Ovakvom kaznenom politikom se ukazuje svakom pojedincu u Crnoj Gori da će se na svaki oblik nasilja odgovoriti oštrom kaznenom politikom i time pokazati nulti prag tolerancije na svaki oblik nasilja“, zaključuje se u saopštenju.

