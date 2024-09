U Podgorici do devet sati glasalo 4,4 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na vanrednim lokalnim izborima u Podgorici do devet sati glasalo je 4,4 odsto birača, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Oni su naveli da je u istom periodu 2022. godine glasalo 6.8 odsto građana.

Iz CDT-a su rekli da je zabilježne nepravilnosti odnose na odsustvo članova Opštinske izborne komisije tokom glasanja, kašnjenje sa otvaranjem biračkog mjesta jer odbor nije znao kako da pokrene uređaj za elektronsku identifikaciju, nedostatak listića za glasanje, kašnjenje sa otvaranjem biračkih mjesta.

Građani glasaju na 212 biračkih mjesta, a na izborima učestvuje 13 lista.

Biračko pravo ima 145.724 građana, a birališta će biti zatvorena u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS