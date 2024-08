U Pljevljima zaplijenjeno 111 stabljika marihuane

Podgorica, (MINA) – Pljevaljska policija uhapsila je M.P. (39), državljanina Srbije sa stalnim boravkom u Pljevljima, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su, u mjestu Glibaći u Pljevljima, pretresli kuću i druge prostorije koje koristi M.P.

“Tom prilikom, u prostorijama koje koristi M.P. pronađeno je 111 komada biljaka kanabisa, lampe i električna aparatura za uzgajanje biljaka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je naložio da se M.P. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“On je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku”, kazali su iz policije.

Oni su podsjetili da je to treća plantaža koja je u posljednjih mjesec pronađena u Crnoj Gori, pored velike plantaže koja je otkrivena u pograničnom pojasu naše države sa Albanijom.

To je, kako su naveli iz policije, rezultat kontinuirane regionalne i međusektorske saradnje.

“Službenici Uprave policije će nastaviti intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju sprečavanja vršenja ovih krivičnih djela putem ulične prodaje i prekograničnog kriminala”, dodaje se u saopštenju.

