U planu izgradnja Urgentnog centra u Nikšiću i rekonstrukcija porodilišta

Podgorica, (MINA) – U kapitalnom budžetu za ovu godinu opredijeljen je novac za izgradnju Urgentnog centra u Nikšiću, a u planu je i rekonstrukcija porodilišta i nabavka medicinske opreme za nikšićku bolnicu, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šimun i potpredsjednik Vlade za zdravstvo, rad i obrazovanje Srđan Pavićević boravili su danas u radnoj posjeti Opštoj bolnici u Nikšiću i najavili niz projekata koji će biti realizovani u narednom periodu.

Šimun je rekao da je prvi od njih izgradnja Urgentnog centra zajedno sa odjeljenjima neurologije i palijativne njege i da vrijednost tog projekta iznosi oko četiri miliona EUR.

„To je projekat koji je naveden i zaveden u kapitalnom budžetu za ovu godinu i već je fazi glavnog projekta. Osim tog, imamo i projekat rekonstrukcije bolničke kuhinje koji iznosi preko 300 hiljada EUR, ali i druge koje ćemo kao resorno ministarstvo podržati“, naveo je Šimun.

On je najavio rekonstrukciju porodilišta i nabavku medicinske opreme za bolnicu i naglasio da u kapitalnom budžetu od 20 miliona EUR postoji mogućnost da se ta sredstva iskoriste za tu namjenu.

Šimun je, kako je saopšteno, predložio menadžmentu Opšte bolnice Nikšić da kandiduje projekte kroz evropske Fondove.

„Sada kada smo potpisali program EU4Healt, imamo mogućnost da iskoristimo sredstva i radimo na poboljšanju uslova za zaposlene, a posebno liječenje pacijenata i adekvatan tretman u zdravstvenim ustanovama“, kazao je Šimun.

On je rekao da je kroz razgovor sa predsjednikom Opštine Nikšić Markom Kovačevićem mapiran određeni broj projekata, gdje lokalna samouprva može biti značajan partner i podrška.

„Adekvatna saradnja lokalne samouprave, resornog ministarstva, ali i cijele Vlade, kreira pozitivan ambijent i omogućava način da prevaziđemo kadrovsku krizu koja je prisustna u zdravstvu, posebno u sjevernoj regiji. To je nešto na čemu ćemo dodatno raditi“, poručio je Šimun.

On je posebno pohvalio rad oftalmološkog odjeljenja Opšte bolnice u Nikšiću.

Kako je naveo Šimun, samo tokom protekle godine urađeno je oko 500 operacija iz domena oftalmologije.

„Osim toga otvoren je i elektrofiziološki centar na odjeljenju neurologije, što je zanačajan kvalitet zdravstvene ustanove i jedna nova vrijednost“, rekao je Šimun.

Kako je saopšteno, Pavićević je istakao čuvenu tradiciju nikšićke bolnice i posebno nagalasio viziju i visoku posvećenost medicinskog osoblja.

„Nakon razgovora sa menadžmentom ustanove i zaposlenima, kao poseban izazov iskristalisala se potreba za dodatnim kadrovskim jačanjem i adekvatnim planiranjem zdravstvenog kadra“, navodi se u saopštenju.

To je, kako je kazao Pavićević, izostajalo u proteklih trideset godina.

„Mi smo iznijeli naš plan. Smatramo da je nabolje da ovaj problem prevaziđemo tako što ćemo kroz adekvatnu pravnu proceduru usvojiti modalitet kojim ćemo otvoriti granice i tržište rada i konačno internacionalizovati ponudu na nivou regiona i šire“, rekao je Pavićević.

Navodi se da je on osnažio kolege u bolnici da budu agilniji u korišćenju evropskih Fondova i IPA projekata i kao primjer za dobar učinak na tom planu naveo opštu bolnicu u Baru, kao i Bijelom Polju.

