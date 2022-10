U petak javna rasprava o Nacrtu zakona o Vladi

Podgorica, (MINA) – Okrugli sto povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o Vladi biće održan u petak u Podgorici, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Iz MJU su pozvali zainteresovane da aktivno učestvuju i uključe se u proces rasprave.

Oni su kazali da zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o Vladi treba da dostave i u pisanom obliku tom resoru, kako bi zajedničkim radom doprinijeli unapređenju predloženih rješenja.

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o Vladi, počela je 21. septembra i trajaće 40 dana.

