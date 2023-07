U padu malog aviona u Štoju povrijeđene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – U padu malog aviona u ulcinjskom naselju Štoj povrijeđene su dvije osobe.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije (OKC) kazali su da se letilica srušila u 11 sati i deset minuta.

“Dvije osobe su povrijeđene a još ne znamo stepen povreda”, rekli su iz OKC-a agenciji MINA.

Oni su naveli da su povrijeđeni povezeni u barsku bolnicu, na ukazivanje ljekarske pomoći.

