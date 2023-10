U osnovnim sudovima upražnjeno više od petine sudijskih mjesta

Podgorica, (MINA) – U crnogorskim osnovnim sudovima upražnjeno je više od petine sudijskih mjesta, saopštili su iz Akcije za ljudska prava (HRA) i apelovali na Sudski savjet da hitno preduzme više mjera za rješavanje tog problema.

Iz HRA su ocijenili da Savjet do sada nije učinio sve što je mogao da problem smanji.

“U crnogorskim osnovnim sudovima postoji čak 31 upražnjeno sudijsko mjesto, odnosno 21 odsto, što se odražava na ažurnost – ročišta se zakazuju na četiri mjeseca, donošenje odluka kasni, a rješavanje urgentnih životnih potreba građana odlaže se u nedogled”, rekli su iz HRA.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su naveli da je najteža situacija u Osnovnom sudu na Žabljaku u kome sudija više nema.

Kako su kazali, jedino osnovni sudovi u Danilovgradu i na Cetinju rade u punom kapacitetu, dok sudovima u Herceg Novom i Rožajama nedostaje više od polovine sudija.

“U tim sudovima rade samo predsjednik i po jedan sudija. Trenutno u osnovnim sudovima u Baru, Beranama, Herceg Novom i Podgorici nedostaje po četvoro sudija, a u Bijelom Polju i Rožajama po troje”, naveli su iz HRA.

Kako su rekli, Osnovni sud na Žabljaku ostao je bez sudija nakon što je, zbog ostvarivanja uslova za starosnu penziju, u ponedjeljak konstatovan prestanak funkcije predsjedniku tog suda Mihailu Anđeliću, koji je dvije godine i dva mjeseca bio istovremeno predsjednik suda i jedini sudija.

Iz HRA su kazali da je Anđelić o tome prošle godine obavijestio vršiteljku dužnosti predsjednice Vrhovnog suda, predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju i Sudski savjet, ali nije dobio povratne instrukcije.

Oni su naveli da su efikasna privremena rješenja neophodna, jer se trenutno na inicijalnoj obuci za sudije nalazi samo deset kandidata, koji na sudijsku funkciju ne mogu da stupe prije marta 2025, izuzev jednog koji bi mogao početi s radom krajem januara naredne godine.

Kako su dodali iz HRA, efikasna privremena rješenja neophodna su i jer je Sudski savjet propustio da pravovremeno preduzme mjere u cilju popunjavanja sudijskih mjesta u Osnovnom sudu na Žabljaku.

“Sudski savjet je propustio da objavi više internih oglasa za popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta za sjevernu regiju i obezbijedi odgovarajuće podsticajne mjere za prijavu na te oglase”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Sudski savjet na posljednjoj sjednici donio odluku da raspiše javni oglas za izbor predsjednika suda na Žabljaku, i interni oglas za popunjavanje po jednog sudijskog mjesta u sudovima u Herceg Novom, Nikšiću, Ulcinju i Podgorici, odnosno ukupno četiri, iako je u osnovnim sudovima upražnjeno 31 sudijsko mjesto.

Iz HRA su rekli da su efikasna privremena rješenja neophodna, budući da Komisija za testiranje usporava proces izbora kandidata za sudije, jer po dva i tri mjeseca od isteka roka za prijavu na oglas ne zakazuje testiranje.

Iz te NVO su naveli da su, u ime građana koji su im ukazivali na odugovlačenje suđenja, apelovali na Sudski savjet da preduzme inicijativu i obavi razgovore sa predsjednicima sudova da bi se problem efikasno riješio.

Kako su pojasnili iz HRA, prema Zakonu o Sudskom savjetu i sudijama, Sudski savjet može sudiju uz njegov pristanak na godinu uputiti u drugi sud istog ili nižeg stepena ako, između ostalog, postoji veliki broj neriješenih predmeta koji se sa postojećim brojem sudija ne može riješiti, ili iz drugih opravdanih razloga bude dovedeno u pitanje redovno vršenje poslova u sudu u koji se sudija upućuje.

Prema njihovim riječima, to upućivanje se vrši na zahtjev predsjednika suda kojem su potrebne sudije za rješavanje povećanog obima posla.

Iz HRA su kazali da je prošle godine došlo do izrazitog pogoršanja ažurnosti sudova, odnosno velikog povećanja broja zaostalih predmeta koji su prenijeti u ovu godinu.

“Prema tome, neophodno je hitno djelovati da se problem koliko toliko smanji”, naglasili su iz HRA.

Oni su naveli da je, za dugoročna rješenja, neophodno promijeniti zakon tako da se dugotrajna obuka kandidata za sudije od 18 mjeseci znatno skrati i učini efikasnijom.

