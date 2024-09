U NP Prokletije uhvaćeno skoro 15 miliona jedinki potkornjaka

Podgorica, (MINA) – U Nacionalnom parku (NP) Prokletije, u akciji suzbijanja potkornjaka, uhvaćeno je gotovo 15 miliona jedinki tog štetnog insekta, čime je sačuvano oko 100 hiljada stabala, saopšteno je iz Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS).

Iz MERS su kazali da je, na osnovu terenskih obilazaka i sprovedenih analiza, utvrđeno da su žarišta potkornjaka u šumama NP Prokletije najviše koncentrisana uz puteve i katune.

“Postavljanjem 160 feromonskih klopki, uhvaćeno je gotovo 15 miliona jedinki ovog štetnog insekta, čime je sačuvano oko 100 hiljada stabala”, ističe se u saopštenju MERS-a.

Ocjenjuje se da rezultati jasno ukazuju da su ilegalne sječe i nepravilna obrada drveća glavni uzrok prisustva potkornjaka u tom zaštićenom području.

Kako su dodali, nepropisno izvedene sječe, ostavljanje panjeva na visini od jednog metra, neoguljeno drvo, kao i neizvlačenje ostataka debala iz šume, stvorili su idealne uslove za razmnožavanje potkornjaka.

Iz MERS-a su naglasili da suva i uništena stabla koja su ostala u šumi ne predstavljaju izvor zaraze.

„Naprotiv, njihova sječa i uklanjanje bi nanijeli veću štetu, posebno mladim stablima koja su već počela da obnavljaju šumu“, kazali su iz MERS.

Kako su istakli, insistiranje na sječi oboljelih stabala u NP Prokletije može imati za cilj ostvarivanje finansijske dobiti, ali bi ujedno dovelo do uništavanja podmlatka i dodatnog ugrožavanja šumskih ekosistema.

Navodi se da su akciju suzbijanja potkornjaka u Nacionalnom parku Prokletije realizovali MERS, Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) i Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG).

„MERS, EPA i NPCG će nastaviti sa sprovođenjem Akcionog plana za borbu protiv potkornjaka, postavljanjem dodatnih klopki i redovnim praćenjem stanja na terenu“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS