U Nikšiću za dan uhapšeno pet osoba zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić uhapsili su u srijedu pet osoba zbog sumnje da su izvršile krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, uhapšeni su M.R. (65), F.S. (25), N.B. (36), D.M. (35) i P.M. (26).

Iz policije su rekli da je jedna oštećena osoba prijavila policiji da je njen otac, M.R, prekršio zaštitne mjere izrečene od sudije za prekršaje, i da je on uhapšen.

„Druga oštećena prijavila je da je emotivni partner F.S. fizički napao i prijetio joj. Ona je ovom prilikom zadobila povrede konstatovane u izvještaju ljekara, a F.S. je uhapšen“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nikšićkoj policiji u srijedu jedna osoba prijavila da je suprug N.B. prekršio zaštitnu mjeru nadzora, koju mu je izrekao Osnovni sud u Nikšiću, i da je on uhapšen.

“U srijedu je za nasilje u porodici prijavljen i D.M, koji je uputio riječi prijeteće sadržine P.M, koji je takođe prijavljen za upućivanje prijetećih riječi i fizičkog napada na D.M”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su obojica uhapšeni.

Policijski službenici, kako su poručili, u kontinuitetu preduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju suzbijanja krivičnih djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

“I uz sve raspoložive mehanizme postupanja nastoje osigurati mir i bezbjednost svih građana i građanki Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS