U narednih šest mjeseci ostvariti ključne rezultate u vladavini prava

Podgorica, (MINA) – Vlada je opredijeljena da, zajedno sa druge dvije grane vlasti, u narednih šest mjeseci ostvari ključne iskorake u oblasti vladavine prava, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na sastanku sa ambasadorkom Norveške Kristin Melsom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Gorčević je rekla da su planovi ambiciozni.

“Čeka nas puno zahtjevnih obaveza, ali smo odlučni da u što kraćem roku isporučimo rezultate koji će nas kvalifikovati za posljednju fazu pregovaračkog procesa – privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja”, istakla je Gorčević.

Ona je zahvalila na dugogodišnjoj ekspertskoj, finansijskoj i razvojnoj pomoći Norveške u realizaciji velikog broja projekata u oblasti zaštite životne sredine, obrazovanja, energetike, vladavinu prave, kao i reforme sistema odbrane.

Gorčević je, kako se navodi, posebno naglasila značaj norveške podrške procesu reforme pravosuđa i jačanju pravosudnih kapaciteta u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“Kao i podršku u unapređenju koordinacije pregovaračkog procesa i jačanja koordinacije u dijelu harmonizacije crnogorskog sa zakonodavstvom Evropske unije (EU)”, dodaje se u saopštenju.

Iz MEP-a su rekli da je Melsom pohvalila rezultate koje je Crna Gora ostvarila u procesu pristupanja EU i istakla da je Norveška spreman da nastavi sa podrškom u jačanju kapaciteta za ubrzanje pregovaračkog procesa.

Ona je kazala da se Norveška zalaže i snažno podržava mir i bezbjednost, ekonomski i socijalni razvoj, vladavinu prava i reformu pravosuđa u državama Zapadnog Balkana.

Melsom je rekla da Crna Gora i cijeli Zapadni Balkan treba što prije da postanu dio EU.

“To je važno za demokratki i ekonomski napredak regiona, ali i stabilnost Evrope“, navela je Melsom.

Ona je poručila da je važno da Crna Gora, kroz nastavak sprovođenja reformi, posebno u oblasti vladavine prava, potvrdi da zaslužuje povjerenje evropskih partnera.

