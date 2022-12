U KCCG za godinu obavljeno 1,2 miliona pregleda

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), u poslednjih godinu, obavljeno je 1,2 miliona specijalističkih i supspecijalističkih pregleda, dok je samo na Poliklinici realizovano 100 odsto pregleda više u odnosu na 2019. godinu, saopštila je direktorica te zdravstvene ustanove Ljiljana Radulović.

Ona je, povodom obilježavanja Dana KCCG – 19. decembra, kazala da su najčešća tema u javnosti liste čekanja na specijalističke i supspecijalističke preglede.

“Zato sam dužna da vas informišem da smo od januara do početka decembra 2022. godine u cijelom Kliničkom centru uradili oko milion i 200 hiljada specijalističkih i supcpecijalističkih pregleda”, rekla je Radulović.

Prema njenim riječima, od ukupnog broja pregleda, oko 600 hiljada realizovano na Poliklinici u ambulantama.

“Da li je to malo? Ako znamo da KCCG danas ima 590 doktora medicine, to znači da je svako od njih samo u Poliklinici ove godine pregledao 1,2 hiljade pacijenata”, rekla je Radulović.

Kako je istakla, to je imponzantan, ali upozoravajući podatak.

“Jer osim 100 ambulantnih pacijenata, mi svakog dana radimo na klinikama, u jedinicama intenzivnog liječenja, u Urgentnom centru i u operacionim salama. Ambulantni pregledi su samo jedan dio našeg posla”, istakla je Radulović na internoj proslavi kojoj su prisustovali predstavnici Ministarstva zdravlja i kolege iz ostalih javnih zdravstvenih ustanova.

Ona je rekla da je ove godine na Poliklinici urađeno skoro 100 odsto više pregleda nego 2019. godine koja je relevantna za poređenje kao period prije korona virusa.

“Prije tri godine, na Poliklinici je realizovano oko 350 hiljada pregleda. Ove godine, za 11 mjeseci uradili smo ih skoro 600 hiljada. To znači da je naša usluga praktično udvostručena”, navela je Radulović.

Kako je podsjetila, tokom ove godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, a počela je i izgradnja Klinike za mentalno zdravlje.

“Dakle, gradimo tri klinike vrijedne oko 15 miliona EUR”, istakla je Radulović.

Medicinski direktor KCCG Zoran Terzić podsjetio je da se, osim u izgradnju novih klinika, uprava Kliničkog centra fokusirala, čak i preko svojih mogućnosti, da iz temelja obnovi postojeća odjeljenja.

“Ove godine u cjelosti smo obnovili Centar za plastičnu, rekonstuktivnu i estetsku hirurgiju, Centar za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i Centar za pripremu i distribuciju hrane. Nekome može djelovati kao naivno ili malo, ali – nije”, rekao je Terzić.

Ta odjeljenja, kako je naveo, nijesu ni okrečena kako priliči od 1974. godine.

“Osim toga, nedavno smo dobili opremu za Centar za neonatologiju, a ranije je renovirana i ambulanta pedijatrijske oftalmologije”, dodao je Terzić.

On je kazao da se sve vrijeme intenzivno radi na usavršavanju kadra čiji je konačan cilj uvođenje novih procedura koje su se do sada radile samo u inostranstvu.

“Klinički centar nastoji da svojim znanjem, vještinama i umijećem opskrbi potrebe svih naših građana”, naveo je Terzić.

Pomoćnica direktora za kontrolu pružanja zdravstvenih usluga, Žanka Cerović, uručila je plaketu za najefikasniju kliniku tokom ove godine koju je dobila Klinika za očne bolesti čija je direktorica Jelena Radojičić.

“Ova klinika ostvarila je najbolje rezultate u odnosu na 2019. godinu, urađeno je preko četiri hiljade operacija, a uvedeno je 15 novih procedura”, navela je Cerović.

Kako je saopšteno iz KCCG, s obzirom na dvogodišnju pauzu, uslijed razumljivih razloga tokom pandemije, uručene su i posebne plakete za doprinos u efikasnom radu te zdravstvene ustanove od 2020. godine do danas.

Plakete su dobile Interna i Infektivna klinika i Urgentni centar.

Cerović je podsjetila na priznanje koje je KCCG dobio od Svjetske zdravstvene organizacije za uspješno zbrinjavanje COVID19 pacijenata, kao i na nagradu Ljekarske komore za najbolju zdravstvenu ustanovu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS