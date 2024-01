U KCCG pušten u rad najsavremeniji skener

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) pušten je u rad najsavremeniji skener koji posjeduje crnogorski javni zdravstveni sistem, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je iz državnog budžeta za nabavku aparata i prateće opreme, kao i adaptaciju prostora, izdvojeno blizu 550 hiljada EUR.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun je, nakon obilaska Centra za radiološku dijagnostiku KCCG, rekao da je za uspješan rad svake zdravstvene ustanove, pored nezamjenljivog stručnog kadra, važna i savremena medicinska oprema.

„Realizacijom ovog projekta napravljen je veliki tehnološki iskorak, čime će se podići nivo zdravstvene zaštite u KCCG, posebno ako znamo da su dva CT aparata u Centru za radiološku dijagnostiku u najvećoj crnogorskoj zdravstvenoj ustanovi instalirana prije skoro 15 godina“, kazao je Šimun.

On je dodao da je za rad svakog radiologa, skener jedan od esencijalnih aparata.

„S obzirom na to da tehnologija u medicini brzo napreduje, od zdravstvenog sistema se očekuje da prati i primjenjuje savremene trendove, kako bi se stvorili uslovi da se pacijentima pruži najkvalitetnija zdravstvena zaštita”, rekao je Šimun.

On je naveo da je zbog toga Ministarstvo zdravlja kao jednu od prioritetnih aktivnosti u narednom periodu definisalo kontinuirano i plansko ulaganje u medicinsku opremu, na svim nivoima zdravstvene zaštite.

“Na taj način, omogućićemo našim ljekarima da sprovode najnovije medicinske procedure i obezbijede građanima dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu“, naglasio je Šimun.

Direktorica KCCG Ljiljana Radulović naglasila je da je novi CT aparat, koji karakterišu kvalitet, brzina snimanja i mala doza zračenja, nabavljen zahvaljujući razumjijevanju i podršci ministarstava zdravlja i finansija.

„Menadžment KCCG je u proteklom periodu planskim ulaganjem, pored edukacije visokospecijalizovanog kadra, kontinuirano nabavljao savremenu medicinsku opremu”, rekla je Radulović.

Ona je dodala da su krajem prošle godine ljekarima obezbijedili najsavremenije hirurške mikroskope vrijednosti više od pola miliona EUR.

“A danas predstavljamo još jedan savremeni aparat“, kazala je Radulović.

Ona je podsjetila da su u prethodnoj godini u KCCG obezbijeđeni medicinski aparati i oprema, ukupne vrijednosti preko 3,1 milion EUR.

“Od čega je iz državnog budžeta preko 2,1 milion, a iz sredstava KCCG preko 212 hiljada EUR i preko 750 hiljada EUR iz donacija”, kazala je Radulović.

Kako je navela, budući da je instalacija nove opreme često zahtijevala i adaptaciju prostora, za te potrebe obezbijeđeno je skoro 210 hiljada EUR, od kojih iz budžestkih sredstava blizu 190 hiljada i više od 22 hiljade iz sredstava KCCG.

Direktor Centra za radiološku dijagnostiku KCCG Saša Uskoković objasnio je da će taj aparat značajno podići nivo visokospecijalizovanih medicinskih usluga u državi, budući da se u Centru pružaju usluge pacijentima iz cijele Crne Gore.

„Novi CT aparat omogućava za mnogo kraće vrijeme izuzetno kvalitetne slike visoke rezolucije, i što je veoma važno sa značajno manjom dozom zračenja”, kazao je Uskoković.

On je dodao da su sa tim aparatom dobili mogućnost brže i detaljne viskokokvalitetne dijagnostike svih organa i tkiva.

“Poseban iskorak biće u dijagnostici kardiovaskularnih oboljenja, jer će omogućiti bržu, efikasniju i neinvazivnu dijagnostiku srca i svih krvnih sudova“, naveo je Uskoković.

On je kazao da je u Centru 2021. godine urađeno 24.814 CT pregleda, 2022. godine 23.277, dok je prošle godine urađeno 26.658 CT pregleda.

„Moram naglasiti da za vrijeme deinstalacije starog i instalacije novog aparata, nijesmo nijednog trenutka obustavljali naš rad”, kazao je Uskoković.

On je dodao da su svakodnevnim radom u dvije smjene obavljali taj vid dijagnsotike svim zakazanim i hitnim pacijentima.

“Zahvaljujući dobroj organizaciji i posvećenosti svih zaposlenih našeg Centra, kao i ne manje važno, razumijevanju naših uvaženih kolega kliničara”, kazao je Uskoković.

On je zahvalio pacijentima na strpljenju i razumijevanju, kompletnom osoblju Centra i kolegama KCCG, ali i menadžmentu ustanove, što su, kako je naveo, prepoznali potrebe i ljekara i pacijenata za unapređenje tog vida dijagnostike u KCCG.

