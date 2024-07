U KBC Berane rekonstruisano porodilište

Podgorica, (MINA) – U Kliničko-bolničkom centru (KBC) Berane danas je otvoreno rekonstruisano porodilište sa odsjekom za neonatologiju, a vrijednost radova je oko 90 hijada EUR, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je rekonstruisano porodilište otvorio ministar zdravlja Vojislav Šimun.

„Vrijednost radova, koji su podrazumijevali građevinsku rekonstrukciju, adaptaciju i kupovinu nove opreme, iznosi oko 90 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Šimun je, nakon obilaska rekonstruisanog porodilišta, rekao da ga raduje novi ambijent u kojem će trudnice i porodilje iz Berana, ali i okolnih mjesta sa sjevera, moći da dobiju savremene uslove i uslugu na nivou evropskih medicinskih centara.

“Kao neko ko je profesionalni rad vezao upravo za oblast ginekologije i akušerstva, posebno me raduje kada vidim da se odjeljenja u kojima na svijet donosimo nove živote unapređuju i dobijaju obrise usluge kakva priliči razvijenim centrima u regionu i šire“, naveo je Šimun.

On je kazao da mu je, takođe, drago što će medicinsko osoblje, ljekari i sestre, od sada raditi u boljim uslovima.

Šimun je naglasio da je strateško opredjeljenje Vlade ulaganje u zdravstvo i prosvjetu, kao i da će svi projekti koji slijede imati punu podršku premijera Milojka Spajića.

“Kroz Strategiju ranog razvoja djeteta, koju uspješno implementiramo u saradnji sa UNICEF-om, riješili smo da porodilišta i neonatološke usluge unaprijedimo upravo po standardima te međunarodne organizacije”, poručio je Šimun.

Direktor KBC Berane, Milorad Magdalinić, rekao je da je zadovoljan ostvarenim napretkom ustanove kojom rukovodi, kao i da će nakon angio sale i novog polikliničkog dijela, koji su otvoreni u aprilu, novo porodilište biti još jedno u nizu planiranih i završenih ulaganja u tu zdravstvenu ustanovu.

“U KBC Berane trenutno radi šest ginekologa, dva ljekara su na specijalizaciji i očekujemo dodatno pojačanje njihovim dolaskom“, naveo je Magdalinić.

On je dodao da ustanova ima pet pedijatara, da je na supspecijalizaciji iz pulmologije jedan ljekar, iz neonatologije dva, dok se iz oblasti dječje kardiologije usavršava jedan kolega.

„Ukupan broj porođaja u KBC Berane prošle godine iznosio je 679, dok je u ovoj do sada obavljeno 396“, kaže se u saopštenju.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić pohvalio je menadžment ustanove i najavio podršku za sve projekte koje KBC Berane ima u planu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, pored osavremenjavanja beranskog porodilišta, u tom KBC-u završeni su i radovi na muškom bloku hirurškog odjeljenja, čija je vrijednost iznosila oko 40 hiljada EUR.

