U Istražnom zatvoru pronađeni telefoni i tablete

Podgorica, (MINA) – U Istražnom zatvoru u Podgorici pretresom su pronađeni telefoni, punjači i manja količina tableta, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Iz UIKS-a su kazali da pretresi pritvorenih osoba i prostorija u kojima borave predstavljaju jednu od osnovnih aktivnosti u cilju otkrivanja nedozvoljenih stvari i očuvanja bezbjednosti i reda u zatvoru.

Kako su naveli, s tim u vezi, a na osnovu operativnih saznanja i informacija koje su ukazivale da pojedine pritvorene osobe posjeduju i koriste nedozvoljene stvari, odlučeno je da se u četvrtak pretrese veći broj soba u Istražnom zatvoru u Podgorici.

“Prilikom detaljnog pretresa pronađena su dva mobilna telefona, tri improvizovana punjača za mobilni telefon i manja količina tableta“, kaže se u saopštenju.

Iz UIKS-a su rekli da su nedozvoljene stvari bile sakrivene u posebno napravljenim udubljenjima – „štekovima” u zidu, odnosno plafonu soba.

