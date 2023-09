U Herceg Novom uhapšen osumnjičeni za nedozvoljeno držanje oružja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su E.M. (50), državljanina Srbije sa prebivalištem u Herceg Novom, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su, postupajući po operativnoj informaciji, pretresli stan i druge prostorije koje koristi E.M.

Iz policije su kazali da je pretresom pronađena lovačka puška, vazdušni pištolj, tromblonska mina, četiri komada lovačke municije, optički nišan za pušku i bajonet.

„E.M. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS