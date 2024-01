U Domu starih u Podgorici 20 osoba oboljelo od koronavirusa

Podgorica, (MINA) – Institut za javno (IJZ) registrovao je u petak 20 slučajeva koronavirusa među korisnicima Dom starih Podgorica, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

„Obolijevanje od COVID-19 je laboratorijskim putem potvrđeno kod 20 osoba, dok je kod njih petoro istovremeno dokazana i koinfekcija sa respiratornim sincicijanim virusom (RSV)“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ su kazali da svi oboljeli imaju blage do umjerene simptome respiratorne infekcije i da su trenutno dobrog opšteg stanja.

Navodi se da je Institut započeo epidemiološko ispitivanje i sprovodi pojačan epidemiološki nadzor u Domu.

„Preporuke za sprječavanje i suzbijanje širenja akutnih zaraznih respiratornih infekcija među korisnicima doma i zaposlenima dostavljene su Upravi doma“, kaže se u saopštenju.

IJZ je apelovao na stanovnike Crne Gore, posebno na osjetljive grupe, da tokom prazničnih dana i perioda godine kada je pojava akutnih zaraznih respiratornih bolesti učestala, budu dodatno pažljivi i primjenjuju opšte mjere prevencije u cilju smanjenja rizika za prenos oboljenja, kao što su veliki kašalj, grip, COVID-19, infekcija sa RSV.

Oni su napomenuli da je vakcinacija najdjelotvornija mjera prevencije.

Iz IJZ su kazali da je u Crnoj Gori trenutno dostupna vakcina protiv sezonskog gripa i pozvaali sve koji su ciljna grupa da se što prije vakcinišu“, naveli su iz IJZ.

“U toku je završna procedura nabavke vakcine protiv COVID-19 sa unaprijeđenim sastavom (sa XBB sojem) pa će i ova vakcina uskoro biti dostupna rizičnim grupama”, navodi se u saopštenju.

