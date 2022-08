U Crnoj Gori u toku kontinuirani sajber napad

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je u toku uporan i kontinuiran sajber napad, upozorili su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici.

Iz ambasade su kazali da napad može obuhvatiti i poremećaje u javnim uslugama i transportu, uključujući granične prelaze i aerodrome, kao i u sektoru telekomunikacija.

“Radnje koje treba preduzeti: budite na oprezu, smanjite kretanja i putovanja na nužni nivo , preispitajte svoje bezbjednosne planove, neka Vaša putna dokumenta budu validna i lako dostupna”, kaže se na sajtu ambasade.

Iz ambasade su savjetovati praćenje lokalnih medija zarad dobijanja više informacija.

