U Crnoj Gori u okviru akcije EMPACT-a uhapšeno 45 osoba

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od 13. do 18. novembra, tokom EMPACT Zajedničkih akcionih dana za zemlje Jugoistočne Evrope, uhapšeno 45 osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je Uprava policije učestvovala u koordinisanim zajedničkim aktivnostima u okviru EMPACT Zajedničkih akcionih dana za zemlje Jugoistočne Evrope, u kojima su učestvovale službe za sprovođenje zakona širom Evrope.

„Zajednički su preduzimane aktivnosti na suzbijanju trgovine vatrenim oružjem, narkoticima, trgovine ljudima, krijumčarenja migranata i otkrivanju organizovanih kriminalnih grupa“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je operacija koordinisana iz Međunarodnog koordinacionog centra uspostavljenog u Skoplju, gdje su bili prisutni službenici zemalja učesnica.

„Zajednički akcioni dani EMACT-a su bili usmjerni na pojačanu kontrolu prelaska državnih granica, kao i sprovođenje ciljanih aktivnosti u zemljama učesnicama, a razmjena informacija je dovela do otvaranja 121 novog predmeta protiv kriminalnih grupa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, tokom pripremne faze, Europol koordinisao razmjenu operativnih informacija, podržao operativnu koordinaciju i omogućio raspoređivanje stručnih timova na terenu.

Iz policije su rekli da je, posredstvom Europola, Holandija rasporedila dva tima sa specijalnim opremom za skeniranje na graničnim prelazima u Crnoj Gori i Grčkoj.

U Crnoj Gori je, kako su kazali, tokom sprovođenja akcije bilo angažovano 200 pripadnika Uprave policije, uz podršku službenika Uprave prihoda i carina.

Iz policije su naveli da je na graničnim prelazima bilo raspoređeno i osam K9 timova i da su korišćena dva uređaja za skeniranje.

„U Crnoj Gori su kontrolisane 4.472 osobe i 4.269 vozila, izvršen je pregled i pretres 247 objekata, kao i pregled 115 poštanskih pošiljki“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zaplijenjeno skoro 19 kilograma (kg) droga, od čega 18 kg kokaina.

Iz policije su kazali da su oduzeti puška, 94 komada municije, 6,5 hiljada EUR i tri vozila.

Osim toga, kako su rekli, odbijen je ulazak za devet osoba, a izvršenim provjerama je utvrđeno da su 32 osobe prekoračile dozvoljeni boravak u Crnoj Gori.

„Prilikom granične kontrole izvršen je detaljan pregled na drugoj liniji kontrole 152 vozila i 201 osobe. Tokom svih sprovedenih aktivnosti u Crnoj Gori je uhapšeno 45 osoba“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom EMPACT Zajedničkih akcionih dana, u koje je bilo ukupno uključeno 22.488 policajaca, pokrenute 163 istrage.

Kako se dodaje, provjerena su ukupno 288.774 entiteta – od čega 215.273 osoba, 67.277 vozila, 5.225 poštanskih paketa i izvršen je pretres 999 objekata.

Iz policije su kazali da su zemlje učesnice otkrile 2.229 nezakonitih ulazaka.

Kako su naveli, realizovano je 566 hapšenja, od kojih je 218 bilo vezano za krijumčarenje migranata, 186 za trgovinu drogom, 69 za trgovinu vatrenim oružjem i 89 za druga krivična djela.

„Ove aktivnosti su doveli do identifikovanja 114 falsifikovanih dokumenata, oduzimanja 310 komada oružja, 20.206 komada municije i skoro tone droga, od čega oko 626 kg kokaina“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je akcijom koordinisala Španija i da je Crna Gora, koja u toj aktivnosti učestvuje kao kolider, aktivno učestvovala u svim fazama pripreme i realizacije i time doprinijela postignutim rezultatima, pokazujući posvećenost međunarodnoj policijskoj saradnji i borbi protiv kriminala.

Kako su naveli, u aktivnostima su učestvovale Austrija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija.

Iz policije su rekli da su u aktivnostima učestvovale i Španija, Švedska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Akcija je sprovedena uz podršku Europola, EUROJUST-a, Frontexa, Interpola, kao i uz podršku međunarodnih partnera – EUBAM, IPA/2019, PCC-SEE.

