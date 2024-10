U Crnoj Gori 3,6 hiljada više stanovnika nego 2011, više žena nego muškaraca

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori živi 623.633 građana, od čega 49,2 odsto muškaraca i 50,8 odsto žena, pokazali su rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji je sproveden krajem prošle godine.

Načelnica Odsjeka za demografiju u Upravi za statistiku (Monstat), Milena Vukotić, kazala je da je broj osoba čije je uobičajeno mjesto boravka u Crnoj Gori veći za 0.6 odsto, u odnosu na popis 2011. godine, kada je bilo 620.029 osoba.

“Broj osoba muškog pola je 306.807 osoba, odnosno 49,2 odsto, dok je žena 316.826 odnosno 50,8 odsto“, rekla je Vukotić na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultate popisa.

Ona je kazala da najviše stanovnika ima Podgorica – 179.505, a slijede Nikšić sa 65.705, Bar 45.812 i Bijelo Polje sa 38.662 stanovnika.

„U te četiri opštine skoncentrisano je 52,9 odsto ukupnog stanovništva Crne Gore“, rekla je Vukotić.

Kako je rekla, najmanje stanovnika imaju Šavnik sa 1.569, Plužinama 2.177, Žabljak 2.941 i Andrijevica 3.910.

Vukotić je kazala da u odnosu na 2011. godinu devet opština ima rast broja stanovnika, a najveći rast ima Budva.

Ona je navela da je prosječna starost stanovništva 39,7 godina.

„Žene su u prosjeku starije od muškaraca za skoro dvije i po godine. Prosječna starost žena je 40,9, a muškaraca 38,5 godina“, navela je Vukotić.

Ona je istakla da je Rožaje sa prosječnom starošću od 35,8 godina opština sa najmlađim stanovništvom, dok Plužine imaju najstarije stanovništvo sa prosječnom starošću od 47,3 godine.

Kako je rekla, djeca do pet godina čine 6,9 odsto populacije, djeca od šest do 14 godina 11,2 odsto, dok djece od 15 do 18 godina, prema rezultatima popisa, ima 4,6 odsto.

„Radno sposobno stanovništvo, od 15 do 64 godine, čini 65,1 odsto ukupnog stanovništva“, rekla je Vukotić i navela da je 78,4 odsto punoljetnih građana.

Direktor Monstata Miroslav Pejović kazao je da je ukupno popisano 623.633 osobe sa uobičajenim mjestom boravka u Crnoj Gori, kao i 44.017 osoba koje imaju državljanstvo Crne Gore a na radu su, boravku ili školovanju u inostranstvu duže od godinu.

„Ukupno je popisano 667.650 osoba, isključujući duplikate, osobe koje nijesu jedinice popisa, kao i strance koji imaju privremeni boravak i nemaju namjeru da borave u Crnoj Gori duže od godinu“, istakao je Pejović.

Kako je rekao, u ukupnom broju stanovnika sa uobičajenim mjestom boravka, 565.804 osobe imaju državljanstvo Crne Gore, što predstavlja 90,73 odsto.

“Državljanstvo Crne Gore i neke druge države ima 10,691 osoba ili 1.71 odsto“, naveo je Pejović.

Prema njegovim riječima, stranih državljana koji imaju uobičajeno mjesto boravka u Crnoj Gori ima 46.878, što je 7,52 odsto.

Pejović je kazao je da je Monstat sve aktivnosti iz njihove nadležnosti od početka procesa sprovela isključivo profesionalno, na potpuno transparentan način, tako da popis bude spreman u roku koji je defisian i uspješno realizovan.

„Danonoćnim profesionalnim radom smo doprineli da se u najkrećem mogućem roku unaprijedi i kontrolni mehanizam“, rekao je Pejović.

On je kazao da je ovaj popis definitivno postavio nove standarde kada je kontrola i trasparentnost u pitanju.

Pejović je zahvalio svim zaposlenim u Monstatu, koji su, kako je naveo, uspješno odgovorili svim izazovima.

„Ponosan sam što smo ispunili sve ciljeve koje smo sebi postavili“, dodao je Pejović i zahvalio Vladi na razumijevanju.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Monstata Ernad Kolić rekao je da su žene 50,4 odsto osoba sa državljanstvom Crne Gore, a 49,6 odsto muškarci.

Od stranih državljana, kako je kazao, 54,4 odsto su ženskog, a 45,6 odsto muškog pola.

„Najveći broj stanovnika koji imaju državljanstvo Crne Gore je u starosnoj grupi od 45 do 49 godina i to 78.293 stanovnika“, rekao je Kolić.

Kako je kazao, najviše stanovnika koji imaju državljanstvo druge države živi u Podgorici i to 11.626, što je 6,48 odsto stanovnika Glavnog grada.

Pomoćnica direktora Monstata Snežana Remiković je, upitana da objasni razliku koja se odnosi na ukupan broj stanovnika u odnosu na preliminarne rezultate popisa, kazala je da je razlika između preliminarnih i konačnih rezultata nije ništa neuobičajeno.

„Registar Ministarstva unutrašnjih poslova je dodatno doprinio povećanju kvaliteta pri određivanju statusa lica. Ono što možemo defnitivno potvrditi, jeste da su podaci koji su prikupljeni popisnicama precizniju u odnosu na one prikupljenje u toku terenskog rada“, rekala je Ramiković.

Ona je dodala da se premilinarni rezultati izvode tokom terenskog rada.

Pejović je, na pitanje da li je izvodivo da se nakon objave konačnih rezultata omogući provjera podataka preko softvera, odgovorio odrično.

On je kazao da su omogućili građanima da u toku sedam dana provjere podatke, što je sasvim dovoljno.

Kako je rekao Pejović, svega 20 hiljada ljudi je provjerilo svoje podatke.

„Vjerujem da je to veoma mala zainteresovanost i da to zaista pokazuje veliko povjerenje u sami proces“, naveo je Pejović.

Na pitanje da li je za izvršnu vlast alarmantno da je devet opština u dubokoj demografsoj starosti, Remiković je kazala da je suština popisa i rada Monstata i svih podataka da se prepozna pojava na osnovu koje Vlada treba da donosi određene politike i strategije.

„Mislim da je Vlada odlično primila k znanju ovu informaciju“, navela je Remiković.

Ministar finansija Novica Vuković rekao je da će podaci popisa biti od nemjerljivog značaja za donošenje planova, strategija i kreiranje politika koje su u nadležnosti Ministarstva.

„Podaci dobijeni iz popisa treba da budu osnova za vođenje politika i strategija razvoja u svim sferama društvenog života i integraciju države u Evropsku uniju“, rekao je Vuković.

On je istakao da je popis koštao skoro šest miliona EUR.

„Kontrolni mehanizmi bili su na najvišem nivou, pa čestitam svim građanima Crne Gore na najkvalitetnije odrađenom popisu stanovništva i zahvaljujem se Monstatu“, naveo je Vuković.

Popis je sproveden od 3. do 30. decembra prošle godine.

