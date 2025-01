U Bijelom Polju oduzeti pištolj i puška

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija oduzela je od jedne osobe u tom gradu pištolj i pušku, sapšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici, shodno naredbi Osnovnog suda u Bijelom Polju, pretresli kuću u vlasništvu D.R. u mjestu Kruševo, u Bijelom Polju.

“Tom prilikom su od D.R. oduzeti pištolj Zastava M57 i puška marke Beretta, a na osnovu rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova – Područne jedinice za upravne poslove državljanstvo i strance u Bijelom Polju”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se nakon uvida u spise predmeta izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

Iz Uprave policije su istakli da će vršiti pojačane kontrole lica kojima je izdato odobrenje, odnosno oružni list, a koje nije produženo u skladu sa Zakonom o oružju.

“Gdje će se po primjeni novog Zakona naglasak staviti na revidiranje spiska lica koja nijesu preduzimala mjere i radnje u skladu sa Zakonom o oružju”, kaže se u saopštenju.

