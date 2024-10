U Baru sjutra protestna šetnja Roditelji protiv nasilja

Bar, (MINA) – Nevladino udruženje Roditeljska snaga organizovaće sjutra u Baru protestnu šetnju povodom slučaja vršnjačkog nasilja u kojem je osamnaestogodišnjak teško povrijeđen.

Protestna šetnja pod sloganom “Roditelji protiv nasilja” biće organizovana ispred Gimnazije “Niko Rolović”, sa početkom u 12 sati.

Iz Udruženja Roditeljska snaga su agenciji MINA kazali da organizuju protest kako bi poslali poruku da nasilju nema mjesta u crnogorskom društvu, kao i da nijesu zadovoljni načinom na koji nadležni organi reaguju na vršnjačko nasilje.

“Htjeli smo da pošaljemo poruku da se nasilje zaustavi i da reakcija nadležnih bude drugačija”, rekla je predsjednica tog nevladinog udruženja, Sanja Smolović.

Ona je naglasila da je protest građanski i roditeljski i pozvala roditelje i građane da zajedno podignu glas protiv nasilja.

“Naša djeca zaslužuju da odrastaju u sigurnom okruženju, a na nama je da osiguramo da tako bude”, poručila je Smolović.

Kako je kazala, institucije moraju reagovati i preduzeti mjere kako bi djeca bila zaštićena.

Barska policija uhapsila je u ponedjeljak sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je u ispred Gimnazije “Niko Rolović” u Baru nožem teško povrijedio osamnaestogodišnjeg učenika te škole.

Uhapšeni sedamnaestogodišnjak je osumnjičen za krivično djelo pokušaj ubistva, a iz policije su kazali da će protiv još jednog šesnaestogodišnjeg učesnika tuče biti podnijeta krivična prijava.

