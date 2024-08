U Baru pronađeno oružje u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Barska policija pronašla je u Baru tri puške nepoznate marke i 470 metaka raznog kalibra, u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici barske policije, u koordinisanoj akciji sa Sektorom za borbu protiv kriminala, u cilju pronalaska međunarodno traženih osoba, u petak pretresli kuće A.I. u naselju Dobra Voda.

„Policijski službenici su u pretresom kuće pronašli tri puške nepoznate marke kao i 470 metaka raznog kalibra, u ilegalnom posjedu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, o događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji događaja.

„Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima u cilju lociranja međunarodno traženih osoba na teritoriji nadležnosti Centra“, poručuje se u saopštenju policije.

