Trokaz: Rad Vlade u prvih sto dana je impresivan

Podgorica, (MINA) – Rad Vlade u prvih sto dana je impresivan, kazao je specijalni izaslanik Francuske za Zapadni Balkan Rene Trokaz, ističući da Crna Gora isporučuje rezultate i da je kao takva uzor svima u regionu i šire.

Iz Vlade je saopšteno da se Trokaz danas sastao premijerom Milojkom Spajićem.

Kak se navodi, na sastanku je ocijenjeno da su odnosi Crne Gore i Francuske na najvišem nivou, kao i da će se dinamičan politički dijalog odraziti na uspješniju ekonomsku saradnju.

„Na tom planu, kako je ocijenjeno, snažan doprinos daće i potpisivanje međudržavnog sporazuma koji je dogovoren tokom susreta premijera Spajića sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Spajić upoznao Trokaza sa aktivnostima na planu evropske integracije.

Spajić je ocijenio da bi, ukoliko nastavi ovom dinamikom, Vlada mogla da računa na zatvaranje značajnog broja poglavlja do kraja godine.

„Članstvo u Evropskoj uniji (EU) vidimo prije svega kao priliku za duboku ekonomsku integraciju koja će donijeti veće šanse našoj privredi, ali i podržati ambicije Vlade za unaprjeđenjem standarda svih građana“, rekao je Spajić.

On je istakao da dosljedno sprovode program.

„Ni milimetar ne odstupamo od onoga što smo obećali našim građanima i našim partnerima u EU”, poručio je Spajić.

Trokaz je kazao da vide ozbiljne pomake u Crnoj Gori.

„Popis je, između ostalog, sproveden briljantno. To je model političke kulture koji treba njegovati na ovim prostorima”, istakao je Trokaz.

On je ukazao na potrebu bolje saobraćajne povezanosti među zemljama u regionu i istakao da je uloga Crne Gore veoma važna na planu očuvanja stabilnosti i daljeg prosperiteta zemalja Zapadnog Balkana.

„Francuska u Crnoj Gori vidi snažnu polugu za evropsku perspektivu svih zemlja u okruženju”, poručio je Trokaz.

Iz Vlade su rekli da su Spajić i Trokaz razgovarali o realizaciji infrastrukturnih projekata.

Spajić je ocijenio da će na tom plani naredna godina biti najvažnija za Crnu Goru.

„U 2025. godini očekujemo veliki infrastrukturni zamajac u Crnoj Gori, posebno kada je riječ o saobraćajnoj infrastrukturi”, poručio je Spajić.

Sagovornici su, kako je saopšteno, ocijenili da postoji prostor za intenziviranje saradnje Crne Gore i Francuske u brojnim oblastima od zajedničkog interesa, posebno u domenu saobraćaja, infrastrukture i turizma.

Sastanku je prisustvovala ambasadorka Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske.

