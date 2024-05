Cijene smještaja neznatno uvećane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene smještaja u Crnoj Gori su na nivou prošlogodišnjih ili neznatno uvećane, a predsezona obećava, poručili su turistički poslenici.

Podaci da je predsezona popunjena ranije i bolje nego prošle godine, a da je sezona u velikoj mjeri već bukirana, kako poručuju turistički poslenici, govore da su cijene formirane na zadovoljstvo gostiju.

Cijene smještaja u Crnoj Gori ove godine neznatno su uvećane, tvrde hotelijeri. Ocjenjuju da to ne utiče na potražnju, jer je predsezona veoma dobra, ali i najave za špic sezone, prenosi portal RTCG.

Jelena Kaluđerović iz Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, rekla je da su cijene simbolično više u odnosu na prošlu godinu, mogu reći onoliko koliko je inflacija zahvatila sve oblasti privrede.

“Možemo se pohvaliti da je april bio odličan i da smo zabilježili veći broj noćenja nego prošle godine, a prema najavama i maj će biti bolji”, kazala je Kaluđerović.

I izdavaoci privatnog smještaja imaju slično iskustvo. Kažu da cijene nijesu formirali na štetu gostiju.

“Prema našim podacima, cijene su zadržane na nivou prošlogodišnjih i to nas čini vrlo konkurentnom destinacijom. Podaci da je predsezona popunjena ranije i bolje nego prošle godine, da je sezona u velikoj mjeri već bukirana nam govore da su naši domaćini cijene formirali nazadovoljstvo gostiju”, navodi se u Udruženju izdavaoca.

A da li su cijene smještaja visoke odrediće gosti, poručuje turizmolog Miško Rađenović. Kaže da ih je najvažnije opravdati.

“Onaj koji se bavi svojim proizvodom koji ga unapređuje, taj sigurno može u jednom segmentu pratiti povećanje cijena. Rani buking je odličan za ovu godinu lokalni turističke organizacije, privrednici, hotelijeri su za to zaslužni”, kazao je Rađenović.

Tako, shodno platežnoj moći, turisti mogu rezervisati smještaj u Budvi od 20 do preko 1,5 hiljada EUR, a u Tivtu od 40 do 1,7 hiljada EUR.

S druge strane, u konkuretnoj Hrvatskoj cijene su znatno više. U Dubrovniku, Hvaru i Splitu, tokom špica sezone, najjeftiniji smještaj može se pronaći za 80 EUR, a cijene idu i preko dvije hiljade EUR.

Vlasnik agencije za iznajmljivanje smještaja u Hrvatskoj, Nino Dubretić, naveo je da prosječna cijena u Dubrovniku je 100 EUR po noćenju u privatnom smještaju.

“Što bi značilo da je top cijena između 140 do 180 EUR u srcu sezone, a za goste van sezone 60-ak EUR”, kazao je Dubretić.

Dubretić je poručio da izdavaoci smještaja u svakom trenutku mogu pokušati da podignu cijene, ali da će im tržište reći koliko vrijede.

“Cijena smještaja je živo tkivo, nije nešto što se zakuca, sve je stvar ponude i potražnje, ako ti je cijena dignuta, a ne ide ti onda ćeš je spustiti”, objasnio je Dubretić.

Nove linije letova na dubrovačkom aerodromu donose pozitivne vijesti i za Crnu Goru. Dubretić smatra da će dobar dio tih putnika posjetiti i našu državu.

