Trokaz: Budućnost Crne Gore je u EU

Podgorica, (MINA) – Budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji (EU), poručio je specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Rene Trokaz u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je danas razgovarao sa Trokazom i ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori, An Mari Maske.

Mandić je istakao da se saradnja Crne Gore i Francuske zasniva na četiri stuba – energetici, infrastrukturi, ekologiji i zdravstvu, dodajući da su te oblasti od izuzetne važnosti za Crnu Goru.

„Trokaz je saopštio da je budućnost Crne Gore u EU i da svi svjedoče naporima naše zemlje na evropskom putu, ističući uvjerenje da će ona brzo postati dio evropske zajednice“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se Mandić i Trokaz saglasili da je od izuzetne važnosti za Crnu Goru dalje ulaganje u ekonomske projekte.

„Posebno željeznicu koja danas predstavlja ekološki način prevoza velikog broja putnika, s posebnim osvrtom na turistički sektor naše države“, dodaje se u saopštenju.

Kako su kazali iz parlamenta, Maske je istakla da je „politička volja Mandića i Skupštine Crne Gore kada su u pitanju evropske integracije veoma jasna i da će na tom putu imati punu podršku Francuske“.

„Mandić je zaključio citirajući slavnog francuskog generala i državnika Šarla de Gola, ističući da „svaka politika izvan realnosti nije dobra politika“ i u tom kontekstu dodajući da je EU naša realnost i da se za nju zalaže ubjedljiva većina građana Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS