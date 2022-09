Tri vanredne sjednice do kraja septembra

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parlament održaće do kraja septembra tri vanredne sjednice na kojima će glasati o izboru članova Sudskog savjeta, imenovanju Opštinske izborne komisije (OIK) Zeta i predloženom rebalansu budžeta.

Poslanici će u utorak ponovo glasati o predlogu za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

To je drugo glasanje jer u prvom krugu nijedan od predloženih kandidata nije dobio dvotrećinsku podršku poslanika.

Za izbor u drugom krugu potrebna je tropetinska podrška poslanika.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je ranije da se za članove Sudskog savjeta izaberu Nebojša Vučinič, Radoje Korać, Dragan Šoć i Fikret Kurgaš.

Na sjednici Skupštine 17. avgusta za izbor Koraća i Vučinića u Sudski savjet glasalo je po 49 poslanika, za Kurgaša 45, a Šoća 43.

Vanredna sjednica Skupštine na kojoj će biti imenovana OIK Zeta zakazana je za 22. septembar.

Administrativni odbor predložio je da za predsjednicu OIK-a bude izabrana Nela Anđušić, a za sekretaricu Tijana Trifunović.

Za člansove OIK-a predloženi su Nada Ulićević, Veljko Kostić, Marina Stanović i Pavle Cavnić.

Prema odluci predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, izbori u novoosnovanoj opštini Zeta biće održani 23. oktobra.

Crnogorski parlament odlučio je 16. avgusta da Zeta bude nova crnogorska opština.

Poslanici će na sjednici 28. septembra raspravljati o predloženim izmjenama Zakona o budžetu za ovu godinu i Odluke o zaduživanju Crne Gore.

Predlogom izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu planirani su rashodi u iznosu od 2,69 milijardi EUR i u odnosu na prvobitni zakon veći su 191,33 miliona EUR ili 7,7 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS