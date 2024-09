Traže usvajanje zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja

Podgorica, (MINA) – Učesnici današnje Povorke ponosa „Montenegro Prajd” zatražili su usvajanje zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja i poručili da je ljudsko pravo da svako bude ono što jeste.

Oni su nakon govora prošetali užim dijelom centra Podgorice.

Predstavnica asocijacije Spektra Iskra Đurišić rekla je da su se okupili da postave pitanje gdje su njihova prava.

“Ona su ovdje među nama, i nijesu tako daleko. Danas kada obilježavamo 12. prajd, borimo se za naša prava, ali i za one koji dolaze poslije nas”, rekla je Đurišić.

Ona je kazala da zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja nije samo norma, već ljudsko pravo da svako bude ono što jeste.

“Samoodređenje je suština slobode. Mi nećemo prihvatiti tišinu”, dodala je Đurišić.

Izvršna direktorica Kvir Montenegra Staša Baštrica kazala je da traže odgovore jer su predugo čekali.

“Gdje su zakoni koji nas jednako tretiraju? Gdje su institucije koje će nas jednako braniti? Ovo nijesu posebna prava, ovo su prava koja bi svaka osoba trebalo da ima bez izuzetka”, dodala je Baštrica.

Prema njenim riječima, inkluzija nije opcija, već obaveza.

“Mi smo prisutni u svim sferama društva. Mi stvaramo, plaćamo poreze i zato nećemo prihvatiti ništa manje od ravnopravnog tretmana u društvu. Mi ne tražimo milost, već tražimo pravdu”, rekla je Baštrica.

Ona je poručila da neće stati dok ne dobiju ono što im pripada.

Okupljeni su nosili transparente “nećeš mi ti određivati”, “lično je političko”, “đe su naša prava”, “za slobodu šetam”.

Na prajdu su bili ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, predstavnici diplomatskog kora kao i nevladinog sektora.

