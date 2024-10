Traže pritvor zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnom posljedicom

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kotoru predložilo je određivanje pritvora M.B. (32) iz Budve zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala strana državljanka.

Nesreća se dogodila u subotu, u mjesta Zavala u Budvi, a M.B. se sumnjiči da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Kako su kazali iz ODT-a, M.B. je upravljao teretnim motornim vozilom koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći, u kojoj je poginula rumunska državljanka E.I. (77).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS