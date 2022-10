Traže oštrije akcije protiv nasilja prema LGBT zajednici

Podgorica, (MINA) – LGBT Forum Progres zatražio je oštrije akcije protiv diskriminacije i nasilja prema LGBTI zajednici i Vladinu podršku za društveno prihvatanje te zajednice.

Ta nevladina organizacija predstavila je publikaciju Teatar pravde: istina iza stvarnosti, autora Jovana Kojičića, uglednog domaćeg i međunarodnog stručnjaka u oblasti ljudskih prava i LGBTI tematike.

Iz Forum Progresa naveli su da publikacija predstavlja realan pogled na stvarne probleme LGBTI zajednice, koji su i do sada bili u fokusu njihovih aktivnosti, kao najdugovječnije LGBTI organizacije u Crnoj Gori.

“Ona takođe objelodanjuje novi koncept zagovaranja, planiranja i aktivnosti, ali i sadržaj strukture svih budućih aktivnosti LGBT Forum Progresa od 2022. do 2026. godine“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, kroz sadržajnu intersekcionalnu analizu, opis predatorske kulture i Vladinih pristupa i deset tematskih, analitičkih poglavlja, autor Kojičić uspijeva da ogoli duboke sistemske i sistematske probleme i izvuče njihove korijene, kao i da otkrije kompletnu istinu koja se krije iza crnogorske stvarnosti.

Iz Forum Progresa su kazali da se u dijelu publikacije nazvan LGBTI Manifest, postavlja 12 jasnih zahtjeva i da to predstavlja novi koncept u pristupu i djelovanju LGBT Forum Progresa.

Manifest, kako su rekli, predstavlja i nove mogućnosti za Vladu da unaprijedi prikupljanje podataka, zdravstvenu zaštitu i socijalnu pravdu, distributivnu pravdu, reformu pravosuđa i pristup pravdi.

U Manifestu se navodi da traže usvajanje mjera za definisanje i praćenje administrativne otpornosti u odnosu na heteroseksualne pristrasnosti u načinima upravljanja na svim nivoima.

“Tražimo oštrije akcije protiv diskriminacije i nasilja usmjerenih prema LGBTI zajednici i održivu sistemsku podršku različitim programima i servisima. Tražimo Vladinu podršku za društveno prihvatanje LGBTI zajednice”, navodi se u Manifestu.

U Manifestu se, između ostalog, navodi i da traže zakonodavne reforme, da se pristup pravdi za LGBTI osobe učini smislenim i da se pristup zdravlju i zdravstvenoj zaštiti za LGBTI zajednicu učine mogućim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS