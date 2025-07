HRA: Očekujemo da BiH konačno kazni ratne zločince

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) očekuje da nadležne institucije Bosne i Hercegovine (BiH) preduzmu mjere za privođenje pravdi Zorana Vukovića i Radomira Kovača, koji su za ubistvo porodice Klapuh još 1996. godine osuđeni u Crnoj Gori, saopštili su iz te nevladine organizacije (NVO).

Iz HRA su podsjetili da se danas navršavaju 33 godine od ubistva troje civila, Hasana, Feride i njihove kćerke Sene Klapuh, koji su 1992. godine izbjegli u Crnu Goru iz ratom zahvaćene Foče u BiH.

Oni su istakli da su članove porodice Klapuh svirepo ubili pripadnici Vojske Republike Srpske (RS) 6. jula 1992. u blizini Plužina, na mostu Obrada Cicmila na rijeci Pivi.

„HRA očekuje da nadležne institucije Bosne i Hercegovine preduzmu mjere za privođenje pravdi Zorana Vukovića i Radomira Kovača, koji su za ovaj zločin još 1996. godine osuđeni u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su naveli da podržavaju i apel odbornika Skupštine Glavnog grada Podgorice, Aleksandra Zekovića, da se posmrtni ostaci žrtava odmah po identifikaciji predaju članu njihove porodice uz odgovarajuće državne počasti.

„Hasana Klapuha, njegovu suprugu Feridu i njihovu kćerku Senu ubila su četvorica pripadnika odreda „Dragan Nikolić” Vojske RS, koji su prethodno pristali da ih za novčanu naknadu bezbjedno prevezu iz BiH u Crnu Goru“, kazali su iz HRA.

Oni su dodali da su za to ubistvo, kvalifikovano kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva, u Crnoj Gori 1996. godine pravosnažno osuđeni Janko Janjić, Radomir Kovač, Zoran Simović i Zoran Vuković na po 20 godina zatvora, dok je njihov pomagač Vidoje Golubović osuđen na osam mjeseci zbog neprijavljivanja krivičnog djela i izvršilaca.

„Vidoje Golubović jedini je izdržao izrečenu kaznu. Ostalima je suđeno u odsustvu jer su bili u bjekstvu“, naveli su iz HRA.

Kako su rekli, na sudu je utvrđeno da su okrivljeni, kada su prešli granicu i stigli blizu Plužina, nadomak brane Mratinje na rijeci Pivi, izveli žrtve iz vozila, pucali u njih i gurnuli ih s mosta visokog oko 100 metara.

Iz HRA su naglasili da su nalazi obdukcije pokazali da su Ferida i Sena bile žive još neko vrijeme nakon ranjavanja.

„I pored brzog otkrivanja ovog zvjerskog zločina, pravda nikad nije zadovoljena – četvorica osuđenih u odsustvu nisu izdržali ni jedan dan kazne. Simović i Janjić su u međuvremenu preminuli, dok Kovač i Vuković i danas slobodno žive u Foči“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi BiH morala da preduzme mjere za njihovo krivično gonjenje, jer je njihovo učešće u zločinu jasno dokazano pred crnogorskim sudom potkrijepljeno materijalnim dokazima.

„Ne postoje pravne prepreke za to, jer Evropska konvencija o prenosu postupka u krivičnim stvarima (čl. 8) dozvoljava BiH da preuzme ovaj slučaj i ponovo im sudi, budući da su njih dvojica državljani BiH“, istakli su iz HRA.

Iz te NVO su kazali da Kovač i Vuković jedino mogu biti privedeni pravdi tako što im se ponovo sudi u BiH, jer u BiH ne mogu izdržavati kaznu izrečenu na osnovu suđenja u odsustvu u Crnoj Gori, a BiH svoje državljane osuđene za ratne zločine ne može izručiti Crnoj Gori.

HRA je ove godine objavila i tekst “Ne bis in idem u kontekstu konkurentnih međunarodnih nadležnosti”, u kome su pravni eksperti Amir Čengić i Lejla Terzimehić analizirali pravne uslove za izvršenje pravosnažne presude u ovom slučaju i predložili konkretna rješenja za ostvarivanje pravde.

Kako su rekli, Opština Nikšić je 1992. godine privremeno ukopala posmrtne ostatke žrtava kod Trebjese, bez grobnih obilježja.

„Nakon višegodišnjih apela sina i brata stradalih, Ferida Klapuha, kao i inicijativa civilnog sektora Crne Gore, konačno su preduzeti prvi konkretni koraci ka ekshumaciji, identifikaciji i dostojanstvenoj sahrani. Dana 4. juna 2025. godine, Komisija za nestala lica Crne Gore, na zahtjev Instituta za nestale osobe BiH, izuzela je koštane uzorke sa privremenog groblja u Trebjesi radi DNK analize“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su uzorci upućeni u laboratoriju Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u Hagu, a rezultati se uskoro očekuju.

Podsjeća se da su na lokaciji pronađeni posmrtni ostaci tri osobe – dvije žene i jednog muškarca – koji su preneseni u Klinički centar Crne Gore, gdje će biti čuvani do okončanja DNK analize.

„Dostojan ispraćaj posmrtnih ostataka članova porodice Klapuh iz Crne Gore bio bi od značaja za crnogorsko društvo u cjelini. Priznanje i poštovanje žrtve porodice Klapuh je dio procesa ostvarivanja pravde i odgovornog odnosa zajednice prema zločinima iz prošlosti“, poručuje se u saopštenju.

