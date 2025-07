ŽPCG dobio mišljenje sa rezervom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznički prevoz (ŽPCG) dobio je mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze za prošlu godinu, zbog neusaglašenih potraživanja i obaveza u iznosu od 934 hiljade EUR.

„ŽPCG je na kraju prošle godine prikazao potraživanja od kupca u iznosu od 3,12 miliona EUR. U postupku nezavisnog usaglašavanja stanja ovih potraživanja ustanovili smo značajne razlike kod više kupaca u iznosu od 407 hiljada EUR u odnosu na stanja iskazana po njihovim poslovnim knjigama koja su prikazana u pristiglim odgovorima na upućene zahtjeve za konfirmacijom stanja međusobnih potraživanja i obaveza“, piše u mišljenju revizorske kuće Crowe MNE.

Neusaglašenost potraživanja, kako se dodaje, proističe najvećim dijelom iz kontokorentnog obračuna, prenosi Dan.

„Do dana izdavanja ovog mišljenja nijesmo bili u mogućnosti da usaglasimo identifikovane razlike po osnovu konfirmacija u cilju potvrde stanja iskazanih potraživanja. Shodno navedenom, nijesmo bili u mogućnosti da se uvjerimo da li su ova potraživanja realno iskazana sa stanjem na dan 31. decembra prošle godine. Takođe, ŽPCG je na dan 31. decembra prošle godine prikazao obaveze iz poslovanja u iznosu od 3,5 miliona. U postupku nezavisnog usaglašavanja stanja obaveza iz poslovanja, ustanovili smo značajne razlike kod više dobavljača u iznosu od 527,2 hiljade EUR u odnosu na stanja iskazana po njihovim poslovnim knjigama koja su prikazana u pristiglim odgovorima na upućene zahtjeve za konfirmacijom stanja međusobnih potraživanja i obaveza. Do dana izdavanja ovog mišljenja, nijesmo bili u mogućnosti da usaglasimo identifikovane razlike po osnovu konfirmacija u cilju potvrde stanja iskazanih obaveza“, navodi se u mišljenju.

Shodno navedenom, kako su dodali, nijesu bili u mogućnosti da se uvjere da li su obaveze iz poslovanja realno iskazane sa stanjem na kraju prošle godine.

Dalje su naveli i da je ŽPCG prikazao nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 21,88 miliona EUR, u okviru kojih je prikazao zemljište 338BP u Bijelom Polju, zgrada Konačište u Bijelom Polju, kao i dio zemljišta u Podgorici, na kojem se nalaze poslovne zgrade u ukupnom iznosu od 1,22 miliona.

„Za navedenu imovinu ŽPCG nije upisan kao vlasnik i nema posjedovne listove kojima dokazuje vlasništvo. Do dana izdavanja ovog mišljenja društvo nije izvršilo uknjižbu vlasništva nad ovom imovinom Željezničkog prevoza Crne Gore. Shodno navedenom, nijesmo bili u mogućnosti da se uvjerimo da su nekretnine, postrojenja i oprema realno iskazane sa stanjem na dan 31. decembra prošle godine“, naveo je revizor.

Ostala potraživanja navedena u iskazu o finansijskoj poziciji na dan 31. decembra prošle godine u iznosu od 708,27 hiljada EUR uključuju potraživanja po osnovu bolovanja u iznosu od 197,5 hiljada EUR, koja nijesu naplaćena u periodu dužem od jedne godine.

„Smatramo da preduzeće nije izvršilo adekvatnu procjenu naplativosti navedenih potraživanja sa stanjem na dan 31. decembra prošle godine, kao što se zahtijeva prema MSFI 9 – Finansijski instrumenti. Shodno navedenom, nijesmo bili u mogućnosti da se uvjerimo da li su ova potraživanja realno iskazana sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine“, piše u izvještaju koji je nedavno usvojen na skupštini akcionara.

Revizor je utvrdio i da ŽPCG nije obavio analizu i obračun odloženih poreskih obaveza i sredstava, kako se to zahtjeva po MRS 12-Porez na dobit, i shodno tome nisu bili u mogućnosti da se uvjere u potencijalne efekte koje bi primjena MRS 12 mogla imati na finansijske iskaze društva za prošlu godinu.

ŽPCG je državno preduzeće u kojem je Vlada nedavno promijenila gotovo sve članove odbora direktora.

