Traže od SDT-a da ih obavijesti o statusu krivičnih prijava

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković zatražio je od Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da ih obavijesti kakav je status krivičnih prijava koje je ta partija podnijela SDT-u.

On je, u pismu glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, naveo da su krivične prijave podnijeli protiv više osoba, u najvećoj mjeri zbog zloupotrebe službenog položaja.

„Uvažavajući obaveze institucije kojom rukovodite i opseg aktivnosti koji Vaš i angažman Vaših kolega iz SDT obuhvata, ali i činjenicu da se neka od djela za koja smo podnijeli prijave ponavljaju, tražimo informaciju o statusu prijava koje su funkcioneri DPS-a podnijeli SDT-u u proteklom periodu“, navodi se u pismu.

Živković je ukazao da su pojedine krivične prijave podnijete prije skoro dvije godine.

On je podsjetio da je DPS podnio SDT-u krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika Vlade Zdravka Krivokapića.

Živković je rekao da ta krivična prijava obuhvata i tadašnje ministre Jakova Milatovića, Oliveru Injac, Milojka Spajić i da je podnijeta zbog zloupotrebe službenog položaja i prekoračenja službene dužnosti zbog formiranja nelegalnog štaba za aktivnosti na Belvederu.

Prijava je, kako je naveo, dostavljena i primljena od SDT-a 20. septembra 2021. godine.

Živković je kazao da je DPS podnio krivičnu prijavu protiv upravnog inspektora Ministarstva javne uprave Marka Vučinića, zbog nezakonite odluke o izboru predsjednika Skupštine opštine Ulcinj.

On je dodao da je ta prijava dostavljena i primljena od SDT-a 17. juna prošle godine.

Živković je rekao da je DPS podnio krivičnu prijavu protiv v.d. pomoćnika Uprave za saradnju sa dijasporom Arbena Jakupija, koji je, kako je naveo, putem emisije emitovane na Televiziji Vijesti vršio uticaj na birače iz dijaspore da ne ostvare biračko pravo.

Prijava je, kako je dodao, dostavljena i primljena od SDT-a 28. marta ove godine.

„DPS je podnio krivičnu prijava protiv ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, zbog zloupotrebe službenog položaja, jer nije blagovremeno, shodno zakonu, kao starješina organa izvršio obavještenje birača o vremenu i načinu glasanja“, naveo je Živković.

On je kazao da je ta prijava dostavljena i da je SDT primio 24. marta ove godine.

Živković je u pismu Novoviću naveo da je DPS podnio krivičnu prijavu protiv bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić, zbog nezakonitog razrješenja 244 prosvjetna direktora i štete koja je nanijeta budžetu zbog sudskih troškova.

On je dodao da je prijava dostavljena i primljena od SDT-a 10. oktobra prošle godine.

„DPS je podnio dvije krivične prijave protiv Injac, zbog zloupotreba službenog položaja, koje se odnose na nezakonito zapošljenje zastavnika Jokanovića u Obavještajno bezbjednosni direktorat u Ministartvu odbrane, kao i na nezakonito imenovanje oficira Mališića na dužnost direktora Direktorata za materijalne resurse“, navodi se u pismu.

Živković je rekao da je prva krivična prijava dostavljena i primljena od SDT-a 23. marta 2021, dok je druga dostavljena i primljena 13. aprila iste godine.

„DPS je podnio krivičnu prijavu protiv Milatovića, zbog tvrdnji koje je izrekao, a koje sadrže, kako je kazao, njegovo saznanje da su svi nekadašnji ministri iz redova DPS vršili u kontinuitetu krivična djela, koja nije prijavio nadležnim državnim organima (SDT)“, naveo je Živković.

On je rekao da su podnijeli i krivičnu prijavu protiv Danice Crnogorčević, zbog skrnavljenja državnih simbola, konkretno himne Crne Gore.

Živković je ukazao da je DPS, takođe, podnio na desetine krivičnih prijava osnovnim državnim tužilaštvima protiv N.N. lica zbog upada i zloupotreba tokom održavanja lokalnih izbora održanih ove godine.

On je rekao da u slučaju tih krivičnih prijava podnijetih osnovnim državnim tužilaštvima, nijesu informisani o statusu tih predmeta.

„DPS je 8. aprila ove godine uputio dopis v.d. vrhovne državne tužiteljke Tatjani Begović, obavještavajući je o sazanju da službenici policije sprovode nezakonito postupanje kroz direktnu umiješanost u slobodno sprovođenje izbornog procesa, na način što prate aktiviste DPS-a“, naveo je Živković.

VDT, kako je kazao, tim povodom nije čak ni kontaktirao DPS.

Živković je ocijenio da se društvo suočava sa nepoštovanjem zakona od institucija i pojedinaca koje ih predstavljaju.

On je dodao da u Šavniku država nije sposobna da sprovede izborni proces skoro godinu, a da u Andrijevici državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo, pasivno posmatraju lokalnu anarhiju koja prijeti da se prelije na državni nivo.

Živković je rekao da su, imajući to u vidu, pravovremene reakcije nadženih organa, pa i SDT-a, jedan od efikasnih mehanizama preveniranja i zaustavljanja širenja bezvlašća u državi.

„S toga od Vas tražimo da nas obavijestite kakav je status prijava koje smo podnijeli“, naveo je Živković u pismu upućenom Novoviću.

Živković je kazao da je cilj njihove pravne inicijative bio da se potencijalna krivična djela koja su u prijavama navodili, u budućnosti ne ponavljaju, da crnogorski pravni sistem prepozna počinioce, a sudski organi donesu adekvatne presude.

„Samo tako ćemo graditi pravnu državu na zdravim osnovama, u skladu sa Ustavom i zakonom, što nam je, vjerujemo, zajednički cilj“, rekao je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS