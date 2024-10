Traže od Klarića informacije kako je izabran novi logo Skupštine

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokrate (SD), Građanski pokret URA i Hrvatska građanska alijansa (HGI) zatražili su od generalnog sekretara Skupštine Aleksandra Klarića informacije u vezi sa procesom koji je doveo do novog vizuelnog identiteta parlamenta.

U dopisu su poslanici DPS-a, SD-a, URA-e i HGI, Andrija Nikolić, Boris Mugoša, Miloš Konatar i Adrijan Vuksanović, zatražili od Klarića, kao jedinog ovlašćenog da mijenja vizuelni identitet i logo Skupštine, da objavi odluku o izboru novog logotipa parlamenta, zajedno sa pratećom konkursnom dokumentacijom.

Predstavnici DPS-a, SD-a, URA-e i HGI, zatražili su i da ih Klarić informiše o tome kada je raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta, uključujući logotip i amblem Skupštine.

Oni su pitali i da li je Klarić sproveo istovjetnu proceduru kao 30. jula 2021. godine kada je, kao generalni sekretar, raspisao prvi konkurs za izradu idejno-grafickog rješenja zaštitnog znaka Skupštine i njegovu osnovnu primjenu.

„Molimo vas da nas informišete kada je raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta, uključujući logotip i amblem Skupštine“, navodi se u dopisu Nikolića, Mugoše, Kontara i Vuksanovića.

Oni su pitali i koje firme ili pojedinci su učestvovali na konkursu, kao i ko je pobjednik konkursa, kako je izabran i po kojim kriterijumima.

„Ko je koncipirao zahtjeve za idejno rješenje vizuelnog identiteta Skupštine, posebno u vezi sa fontom, bojom, motivima itd, i po kojim kriterijumima su ti zahtjevi određeni“, upitali su predstavnici DPS-a, SD-a, URA-e i HGI.

Oni su naveli da su sigurni da Klarić kao generalni sekretar Skupštine, jako dobro zna da Zetski dom na Cetinju (sagrađen 1888. godine), autentično simbolizuje parlamentarnu tradiciju Crne Gore.

„I da su u njemu održana prva zasjedanja Crnogorske narodne skupštine, usvojen je prvi crnogorski Ustav 1905. godine i donosili ključni zakoni tadašnje Knjaževine/Kraljevine Crne Gore“, navodi se u dopisu Nikolića, Mugoše, Kontara i Vuksanovića.

Oni su kazali da upravo taj objekat predstavlja rodno mjesto crnogorskog parlamentarizma, dok je Vladin dom, podignut 1910. godine, bio domaćin kasnijih saziva parlamenta do perioda 1918. godine, kada je nezavisnost Crne Gore prekinuta.

Navodi se da je sa druge strane, zgrada Zetske banovine (sagrađena 1932. godine), nastala u Kraljevini Jugoslaviji i kao zgrada nema nikakve veze sa izvornom tradicijom crnogorskog parlamentarizma.

„Jer je služila administraciji Zetske banovine, jedne od devet teritorijalnih jedinica stvorenih u okviru Kraljevine Jugoslavije, u kojoj se gubi državnost i nezavisnost Crne Gore“, dodaje se u dopisu predstavnika DPS-a, SD-a, URA-e i HGI.

Oni su naveli da se postavlja pitanje kako se došlo do toga da se zgrada koja simbolizuje uskraćivanje demokratskih prava i samobitnosti Crne Gore, sada najavljuje kao vizuelni simbol i logo parlamenta.

„Naglašavamo da je od posebne važnosti da Skupština Crne Gore ima vizuelni identitet koji će odražavati njenu bogatu istorijsku i demokratsku tradiciju, te stoga očekujemo Vaš odgovor i odgovarajuću dokumentaciju kako bi javnost bila u potpunosti informisana o ovom procesu“, kaže se u dopisu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS