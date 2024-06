Tokom sječe šume slomljen željezni stub dalekovoda

Podgorica, (MINA) – Nepoznate osobe su, tokom sječe šume, polomile željezni stub dalekovoda Ptič – Kolašin, zbog čega je područje Veruše, Trebješice, Ptiča i Kosa ostalo bez struje struje, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

„Zbog sječe šume od strane NN lica u trasi dalekovoda DV 35 kV Ptič-Kolašin, došlo je do loma željezno-rešetkastog dalekovodnog stuba usljed čega je područje Veruše, Trebješice, Ptiča, Kos 1 i 2 ostalo bez napajanja električnom energijom“, objavljeno je na Fejsbuk /Facebook/ stranici CEDIS-a.

Iz te kompanije su kazali da su dio područja napojili strujom iz pravca Bioča dok ekipe ne otklone probleme na mreži.

