Tokom naredne sedmice kiša, pljuskovi, grmljavina

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori, tokom naredne sedmice, očekuju se jesenji dani praćeni čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito tokom ponedjeljka i petka, kada će u većini mjesta biti obilnih padavina, saopštili su iz Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Oni su kazali da je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore upozoreno da će hladni vazduh sa sjeverozapada i topli-vlažni sa vodenih površina usloviti formiranje ciklona iznad sjevernog Jadrana i sjevara Italije i jakih frontalnih talasa preko Balkanskog i Apeninskog poluostrva.

„Tokom naredne nedjelje očekuju nas jesenji dani praćeni čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito tokom ponedjeljka i petka, kada će u većini mjesta biti obilnih padavina, a lokalno su moguće i bujične poplave”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na pojedinim lokacijama u južnom i centralnom djelu države može pasti 150-200 litara kiše po metru kvadratnom.

„Manja kiša će pasti u utorak i četvrtak, očekuju se manje padavine i tokom sljedećeg vikenda, naročito u subotu prijepodne”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će u ponedjeljak, četvrtak i petak duvati umjeren do jak južni, a u utorak i za vikend, ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, u zoni grmljavinskih oblaka moguće na udare veoma jak ili olujne jačine.

„Biće osjetno niže temperature, što uslovljava kraj dugotrajnih ljetnjih vrućina”, rekli su iz Direktorata.

