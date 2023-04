Terzić: Ima policajaca koji deset godina ne dolaze na posao

Podgorica, (MINA) – U policiji ima službenika koji deset godina ne dolaze na posao, a primaju platu, što se više neće tolerisati, poručio je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić i najavio reorganizaciju službe.

On je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore kazao da je u sistemu kao što je policija, koji ima oko četiri hiljade službenika, potpuno prirodno da ima i onih koji ne zaslužuju da imaju policijsku značku.

“Potrudićemo se da menadžment policije i ja sa saradnicima napravimo takvu atmosferu da će se sami pojedinci prepoznati i naći načina da napuste službu. Govorim o onima koji neće biti primorani da to učine, usljed određenih postupaka koji će se voditi u periodu pred nama i koji su već započeti”, rekao je Terzić.

On je rekao da je radio ovih dana na analizi i potencijalnih ljudi koji bi mogli da dođu na određene pozicije u policiji, prenosi Portal RTCG.

Terzić je najavio 40 ili 50 novih imena na čelnim funkcijama Upravi policije u narednih deset dana.

“Novi direktor policije mora imati ljude koje poznaje i kojim vjeruje. U sektoru Kriminalističke policije mislim da ćemo vrlo brzo imati određenih kadrovskih promjena i mislim da će od devet načelnika tri biti žene”, kazao je Terzić.

On je rekao da ima ozbiljan broj visokih policijskih funkcionera koji dvije, tri ili pet godina ne dolaze na posao, a primaju visoke plate.

“Ono što me dodatno iznenadilo jeste da svi ti službenici, svih tih godina koriste službene automobile”, kazao je Terzić.

On je kazao da u policiji ima službenike koji i deser godina ne dolaze na posao, a primaju platu, što se, kako dodaje, više neće tolerisati.

Terić je rekao da je dao nalog da mu se dostave spiskovi svih zaposlenih, službenih vozila i svih službenika koji primaju platu, a ne dolaze na posao.

“Oni će brzo dobiti rješenja na pozicijama gdje ima slobodnih radnih mjesta. Ako to ne prihvate procedure su jasne. Takve pojave se neće tolerisati”, kazao je Terzić.

On je poručio da su rezultati Sektora za borbu protiv kriminala u prethodnom periodu minimalni, ni blizu onoga što očekuje.

Terzić je rekao da će novi koordinator sektora Kriminalističke policije i načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković imati njegovu punu podršku da rješava te probleme.

“Svi službenici tog odsjeka su trenutno svoja službena vozila parkirali, pa ćemo da vidimo od sljedeće sedmice koji službenici treba da ostanu u tom sektoru, a koji će dobiti nova radna mjesta”, kazao je Terzić.

On smatra i da je sada saradnja sa tužilaštvom dobra i dodaje da će dati doprinos da to ostane tako.

Terzić je saopštio da će suspendovati, ne samo policajaca koji se sumnjiče za torturu, neko i sve koji na bilo koji način prekrše zakon ili kodeks.

“Bezrezervno ću takve policajce procesuirati i trudiću se da u što bržem roku takvi ljudi ne budu dio sistema”, rekao je Terzić, dodajući da se ne smije nikada više dozvoliti da policija bude u službi bilo koje političke partije.

