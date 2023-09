Terzić: Identifikovana žena umiješana u kopanje tunela ispod zgrade suda

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija identifikovala je žensku osobu koja je, kako se sumnja, umiješana u slučaj u kopanja tunela do Višeg suda i pitanje je dana kada će ona biti uhapšena, kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić.

Terzić je, u Dnevniku Televizije Crne Gore (TVCG), rekao da je objavljivanje fotografije te žene pomoglo da se građani jave i sami daju informacije.

“Identifikovali smo je i trenutno imamo saznanja da nije napustila teritoriju Crne Gore. Pitanje je dana njenog lociranja i hapšenja“, kazao je Terzić.

Kako prenosi portal RTCG, on je naveo da ta osoba nije radnica ni službenica Višeg suda, ali da ima određene veze sa jednim službenikom te pravosudne institucije.

„Povezanost je isključivo između jednog službenika Višeg suda i osobe sa fotografije za kojom tragamo i koja je imala svoju ulogu u tom kriminalnom djelovanju“, kazao je Terzić.

Komentarišući izjavu ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da postoji povezanost osumnjičenih sa jednom osobom iz Višeg suda, Terzić je rekao da je to je širok pojam koji se može različito tumačiti.

“Ne mora da znači da ima kriminalne veze, te veze mogu biti emotivne, rodbinske ili bilo koje druge. Ne mora da znači da postoji kriminalna povezanost, ali je zanimljivo što ta osoba ima određenu povezanost iz Višeg suda“, kazao je Terzić.

On je naveo i da je žena sa fotografije imala određenu povezanost sa osobama iz kriminalnog miljea.

„Osobe čije fotografije su danas objavljene na konferenciji za medije nemaju, po našim saznanjima, direktnu komunikaciju sa pripadnicima, odnosno sa visoko-rangiranim članovina te kriminalne organizacije”, naveo je Terzić ne precizirajući o kojoj je kriminalnoj organizaciji riječ.

On je rekao da je između osoba koje su kopale tunel i naručilaca posla postojao posrednik.

“Nadam se u narednim danima da ćemo imati njegov identitet“, kazao je Terzić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS