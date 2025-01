Tenzije u Opštini Budva, reagovalo obezbjeđenje

Podgorica, (MINA) – Sjednicu Skupštine opštine (SO) Budva obilježile su tenzije, a tokom pauze je umalo došlo do fizičkog obračuna između predstavnika liste “Za budućnost Budve” i saveza “Budva naš grad”, Mladena Mikijelja i Nikole Jovanovića.

Kako prenosi Portal RTCG, do većeg incidenta nije došlo jer je reagovalo obezbjeđenje.

Na današnjoj prvoj sjednici SO Budva potvrđen je mandat novoizabranim odbornicima, a kandidat za predsjednika lokalnog parlamenta je Petar Odžić iz Evropskog saveza.

Predsjedavajući sjednicom Savo Medigović dao je pauzu nakon što su se odbornici koalicije “Budva mora naprijed” i koalicije Demokrate – Pokret Evropa sad pobunili protiv toga što je ostavka Medigovića zavedena, pa povučena, prenosi RTV Budva.

Medigović je kazao da jeste dao ostavku, ali da je, nakon razgovora sa prijateljima, povukao.

Do tenzija je došlo tokom pauze kada je služba obezbjeđenja SO Budva htjela je da onemogući funkcionerima i pristalicama saveza “Za budućnost Budve” da uđu u prostorije parlamenta.

Nakon kraće rasprave predstavnika te koalicije i obezbjeđenja na ulazu u zgradu, oni su ušli u hol lokalne skupštine.

Novinarima je rečeno da je odbornica koalicije “Za budućnost Budve” Bojana Pićan povrijeđena.

Ona je ispričala da joj je obezbjeđenje SO nanijelo povrede ruke.

