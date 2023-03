Televizije sa nacionalnom pokrivenošću uglavnom korektno pokrivale kampanje

Podgorica, (MINA) – Televizije sa nacionalnom pokrivenošću u prvom krugu su uglavnom korektno pokrivale kampanje kandidata za predsjednika Crne Gore u svojim centralnim informativnim emisijama, pokazao je presjek monitoringa koji radi Media centar.

Iz te nevladine organizacije kazali su da je monitoring rađen, od kada je Državna izbrna komisija potvrdila kandidaturu Andrije Mandića, koja je bila prva od ukupno sedam.

Predsjednik Skupštine Media centra Dragoljub Vuković, objasnio je da je ta nevladina organizacija pratila centralne informativne emisije Televizije Crne Gore (TVCG) i četiri komercijalna emitera televizije Vijesti, Prva TV, Nova M i Adria TV od 15. februara do 17. marta.

Vuković je rekao da je konstatovano da svih pet televizija imaju pravilnike o praćenju predizborne kampanje, a u svima je naznačeno da će u posebnim blokovima, kako je propisano Pravilnikom Agencije za elektronske medije, objavljivati saopštenja i poruke kandidata.

On je kazao da je u centralnim informativnim emisijama pet televizijskih emitera tokom monitorovanog perioda objavljeno 116 priloga van takozvanih izbornih blokova koji se direktno tiču kandidata za predsjednika Crne Gore.

Vuković je naveo da su ti prilozi bili različiti po sadržaju i formi, kao i po dužini trajanja i vrijednosnoj orijentaciji, a najviše ih je objavljeno u emisiji “Žurnal” Prve TV.

“Jedino u centralnoj informativnoj emisiji TVCG nije bilo priloga van izbornog bloka koji su se odnosili na predsjedničke kandidate”, napomenuo je Vuković.

On je rekao da se najviše objavljenih priloga direktno odnosilo na presjedničkog kandidata Demokratskog fronta Andrija Mandić (47), zatim na Mila Đukanovića (28) i Jakova Milatovića (15).

“Najmanje objavljenih priloga se odnosilo na nezavisnog predsjedničkog kandidata Jovana Radulovića i predsjedničku kandidatkinju Socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović Stanković”, kazao je Vuković.

On je objasnio da su većini objavljenih priloga predsjednički kandidati bili u pasivnoj poziciji, što znači da su o njima govorili drugi iz različitih perspektiva.

Vuković je rekao da je Mandić imao aktivnu poziciju u prilozima u devet slučajeva, dok su ostali kandidati i kandidakinja imali po jedan prilog u kojem su imali aktivnu poziciju.

“U najvećem broju priloga se pristrasno afirmativno govori o predsjedničkom Mandiću (25 priloga), a većina priloga sa takvim vrijednosnim karakteristikama objavljena je u centralnoj informativnoj emisiji Prve TV”, naveo je Vuković.

Prema njegovim riječima, najviše priloga u kome se jednostrano kritički govori o predsjedničkom kandidatu odnosi se na Mila Đukanovića (12), od čega na Adria i Prva TV 11.

Vuković je rekao da su TV emiteri u prilozima koristili stavove i mišljenja osoba iz političkog i javnog života o predsjedničkim kandidatima i ti stavovi i mišljenja su dominantno uticali na vrijednosnu orijentaciju priloga.

On je kazao da se to prvenstveno odnosi na emitere Prva TV i Adria TV, što ilustruje i pregled sagovornika koji su korišćeni u prilozima koji se tiču izbora.

“Od deset gostiju (“analitičara”) u centralnoj emisiji Prva TV, samo tri nijesu otvoreno agitovali za Mandića. Od 13 gostiju (“analitičara”) u centralnoj emisiji Adria TV, samo tri nijesu otvoreno agitovali za Mandića”, rekao je Vuković.

On je naveo da monitoring izvještavanja u prvom krugu izbora pokazuje da su dvije komercijalne televizije, odnosno Prva i Adria, favorizovale Mandića.

“Što pokazuju kroz pristrasno pokrivanje njegovih predizbornih aktivnosti i protežiranjem afirmativnih stavova o njemu lično i političkoj grupaciji koja ga je kandidovala”, objasnio je Vuković.

On je kazao da u centralnim informativnim emisijama ostale tri televizije, Media centar nije otkrio primjere favorizovanja nekog od kandidata, bilo u informativnom dijelu tih emisija ili u posebnim programskim blokovima unutar njih.

“Ukoliko bude drugog kruga, Media centar će nastaviti monitoring centralnih informativnih emisija pet televizija sa nacionalnom pokrivenošću”, najavio je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS